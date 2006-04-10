Рыбачук готов сделать ставку в букмекерской конторе

Украина может стать членом НАТО в 2010 году. Об этом в интервью журналу «Профиль» от 10 апреля 2006 года заявил глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК.

Он также подчеркнул, что членство в НАТО и Европейском Союзе – «это две стороны одной медали».

«Если мы говорим о реальном членстве Украины в ЕС, мы должны говорить о том, что у нас есть реальные перспективы стать членом НАТО к 2010 году», – сказал О.РЫБАЧУК.

Он отметил, что все страны социалистического лагеря, которые вошли в ЕС, сначала вступили в НАТО. По его словам, это связано с тем, что две трети требований к новичкам, как в НАТО, так и в ЕС, совпадают и имеют экономическую составляющую.

«НАТО – это сочетаемость с Европой», - сказал О.РЫБАЧУК.

Глава Секретариата также подчеркнул, что большинство пунктов, отведенных на прошедший период трехлетнего плана действий Украина–ЕС, выполнено.

Он также предположил, что Украина вступит во Всемирную торговую организацию не позже осени.

«В букмекерской конторе я бы поставил на то, что в ВТО мы вступим не позже осени», - сказал О.РЫБАЧУК.

По его словам, задержка с вступлением в ВТО произошла из-за непринятия Верховной Радой некоторых законов. Он отметил, что обязательства о принятии этих законов является предметом договоренностей членов парламентской коалиции.