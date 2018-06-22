БЮТ и ПР взяли курс на досрочные выборы

Помощь львовских «зваричей» бютовцам не понадобилась: в ВР хватило голосов «регионалов», головы Огрызка и национальных интересов, за сдачу которых щедро благодарят «из-за бугра»... Почему отменили тернопольские выборы…

В украинской политике все просто: ты – мне, я – тебе. Сначала Блок Юлии Тимошенко помог Партии регионов отправить Огрызко писать мемуары о Змеином. За полчаса «регионалы», которые до последнего критиковали БЮТ за желание отменить выборы в Тернопольский облсовет, присоединяются к отмене этих выборов. Коалиция трещит по швам, БЮТ и ПР в который раз показывают всем, что договариваться умеют и им вдвоем в этой стране никто не нужен.

Ющенко это развязало руки для объявления войны: СБУ атаковала Нафтогаз, что не только озадачило страну, но и стало темой №1 для европейских медиа. За бизнес-конфликтом, априори невозможным в нормальной стране с нормальной демократией, ясно видно противостояние бывших союзников по Оранжевой революции. Два голосования – за отставку Огрызко и за отмену выборов в Тернополе – еще больше обострили политический кризис.

Почему же БЮТ так боялся выборов на Тернопольщине? Литвин, который сейчас в облсовете своими людьми не представлен, был «за» выборы, но оказался бессилен против спайки БЮТ – ПР. Корни тернопольских выборов уходят в затяжной конфликт между пробалоговским губернатором Юрием Чижмарем и бютовским большинством облсовета. В самом споре ничего особого нет – столкновение интересов представительной и законодательной властей на местах было заложено еще Кравчуком. Другое дело, что до выборов такой конфликт доходит редко – ни депутаты, ни губернатор не хотят быть политическими самоубийцами.

Тимошенко о выборах в Тернопольский облсовет узнала еще в середине января, когда большинство конкурентов БЮТ уже развернули штабы. Эта “новость” наложилась у ЮВТ на другие сведения из тернопольских фронтов.

Во-первых, на стол премьеру легла «подпольная» социология Томенко. За неделю до выборов она показывала родному блоку сокрушительный результат, едва дотягивая до 15%. Тягнибоковская «Свобода» гарантированно набирала 20%. Механизмов борьбы с Тягнибоком наработано не было: тернопольские СМИ не особенно уцепились за слухи о том, что кампанию националистов вроде бы ведут московские политтехнологи.

Во-вторых, тяжелая экономическая ситуация не только подорвала доверие к Тимошенко по всей стране, но и получила несколько сугубо тернопольских нюансов. Например, аграрии, составляющие большинство населения региона, банально не могут стать на учет в Центре занятости. «Спасение» крестьян в канун выборов должно было стать джокером в рукаве Литвина, который считает людей от сохи своим электоратом. Но в свете отмены выборов законопроект № 4043 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о занятости членов личных крестьянских хозяйств", который должен был исправить ситуацию, из козыря превратился в «шестерку». Кстати, БЮТ за законопроект не голосовал, поэтому «сердечные» недаром не хотят ставить потерявших работу крестьян на учет, – скоро выборы, и официальная статистика безработных должна отражать фантазии Тимошенко, а не реальное положение дел.

Не прибавило населению оптимизма и блокирование банковских депозитов. Чуть ли не в каждой тернопольской семье есть родственник, работающий за границей и посылающий кровные евро домой. На протяжении года через «Вестерн Юнион» в область поступило втрое больше денег, чем из государственного бюджета. Теперь средства «заморожены» до лучших времен, которые неизвестно когда наступят.

В-третьих, Тимошенко донесли информацию о тотальном контроле, который установил над местными ТИК тернопольский губернатор.

Самая же главная причина в том, что Тимошенко панически боится «киевского дежа-вю». В БЮТ тема майских выборов в Киеве – табу. Об этом не говорят, и раны у Тимошенко не зажили до сих пор. Все «малые» партии и блоки приросли в Киеве мандатами, а парламентские киты – БЮТ, ПР и «Наша Украина» получили у киевлян отпор. Тимошенко тогда не прислушивалась к своей фракции, которая настаивала на союзе с Кличко, выдвижении единственного кандидата и общей победе. В результате бело-сердечные под руководством самой Тимошенко получили на 9 мандатов меньше, чем во главе с Томенко в 2006 году.

Поэтому в БЮТ решили любой ценой отменить выборы на Тернопольщине, чтобы не показывать стране, спонсорам и врагам рейтинговые язвы.

Но был не только Киев...

16 марта 2008 года состоялись досрочные выборы мэра Жашкова. Реальную социологию, которая показывала не более 15% в штабе проигнорировали, – были уверены, что повторят результат перевыборов в Верховную Раду 2007 года. Тогда этот небольшой город в Черкасской области дал Блоку Юлии Тимошенко 55% голосов. Однако кандидат, которого выдвинула Тимошенко, провалился, набрав лишь 16%.

Все эти причины побудили леди Ю взять курс на отказ от тернопольских выборов, применив для этого два рычага. Первый – официальный. Согласно гоголевскому «я тебя породил, я тебя и убью», в ВР был зарегистрирован проект соответствующего постановления, за который, собственно, и проголосовали 3 марта 292 депутата.

«Пожарным» вариантом стало обращение в суд – с вынесением соответствующего решения. В суд – львовский, всегда славившийся “колядниками” и “засевателями”. Впрочем, помощь львовских «зваричей» не понадобилось: в ВР хватило голосов «регионалов», головы Огрызко и национальных интересов, за сдачу которых щедро благодарят «из-за бугра».

Один из главных выводов: в канун старта президентской гонки Блок Юлии Тимошенко еще больше испортил свой имидж в Западной Украине. Вместо того, чтобы активно включаться в борьбу за тернопольский облсовет, Тимошенко дала своим конкурентам дополнительные аргументы... На Галичине люди особенно чувствительны к всевозможным играм в интересах северных соседей. А “Свободу” после всего этого просто не остановить...

Как в этом контексте выглядят вероятные расклады на президентскую кампанию?

Похоже, Тимошенко ждут некоторые сюрпризы. Вырывая премьера из “контекста патриотизма”, ее политтехнологи, судя по всему, пытаются перевести ее на чужое электоральное поле. Но хозяин Юга и Донбасса уже давно есть, и фамилия его – Янукович.

Во время кампании он опять достанет запыленные лозунги о русском языке, Крыме и НАТО. И тогда Тимошенко ничего не останется, как в очередной раз обращаться за голосами к «щирым» украинцам. Но примут ли ее те, кто симпатизировал «Свободе», Ющенко, Грузии и поддерживал Огрызко?

Отмена выборов в Тернопольской области показала не только соратникам, но и противникам БЮТ, что госпожа Тимошенко не машина, которая кует победу за победой, а осторожный, неуверенный в своих силах человек, который, обжегшись на молоке, теперь и на воду дует.

Но, похоже, тернопольчанам не придется долго носить камень за пазухой – скоро им таки выпадет шанс дать достойный ответ за отмену выборов. Последние шаги, к которым прибегает Тимошенко, говорят о ее готовности ринуться в водоворот досрочных выборов – президентских, парламентских и, под шумок – местных.

Она осознает, что ее правление оборачивается электоральными потерями. Ждать пока шагреневая кожа популярности сократится до ющенковских размеров премьер не желает. Бросить дорогой ее сердцу Кабмин по собственному желанию она не может – слишком красноречивым получится признание неспособности справиться с кризисом, а это будет означать еще большие электоральные потери...

Остается расшатывать лодку: создать условия, в которых Ющенко сам отправит всех на выборы. И в этом Тимошенко и «регионалы» – ситуативные союзники. Для бизнеса очевидно, что спасать страну от последствий кризиса, который сегодня еще не достиг дна, никто до объявления результатов выборов в ЦИК не будет – политики будут бежать “навстречу людям” и топить страну в популизме и отпечатанной денежной массе.

Хотя госпожа Тимошенко, воспользовавшись опытом Ким Чен Ира, и запретила Госкомстату публиковать реальные цифры падения ВВП и свертывания экономики, украинские олигархи и обычные граждане чувствуют на собственной шкуре, что их состояния тают, как снег на солнце.

Поэтому сейчас БЮТ и «Регионы» дружественно жмут на болевые точки Ющенко: отставили Огрызко, преодолели вето на закон об импичменте. Все эти акции имеют целью одно – выборы как можно быстрее. Тем более что Ющенко на эти нажатия послушно ведется. Такой сценарий устраивает как БЮТ, так и Партию регионов. Ведь им, как настоящим тяжеловесам, останется только освободить политическое поле от всяческой “мелкоты” и выяснить все исторические споры в очном поединке. А там – «в живых останется только один».

Василий Самохвалов, Екатерина Кириченко, Институт антикризисных стратегий