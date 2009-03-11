Яценюк хочет или включить Раду-3, или «выключить» зарплату прогульщикам

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК предлагает как можно скорее включить в Верховной Раде систему «Рада-3».

Об этом он сказал в интервью журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что нынешнее руководство парламента должно “включить систему «Рада» и дать возможность выполнять конституционную норму».

«Я модернизировал систему «Рада», она готова, однако она не была включена, потому что многие депутаты переживали, что она не сертифицирована, их может ударить током и это может навредить здоровью. Я говорил, что навредить здоровью может только одно – не работать», – отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он считает, что система «Рада-3» поможет предотвратить “фальсификации во время голосования, поскольку голосовать смогут только те, кто непосредственно присутствует в зале”.

«У меня как народного депутата есть встречи и поездки, и поэтому довольно часто я не принимаю участия в голосовании, я мог бы отдать свою карточку, однако я этого не делаю, потому что это неправильно», - отметил он.

По мнению лидера «Фронта перемен», отсутствующим в сессионном зале во время голосования нужно не выплачивать зарплату за этот день. «Вас нет на рабочем месте и ваш голос не учитывается, он не фальсифицируется», – сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как известно, 6 марта 2009 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления “Об обеспечении функционирования модернизированного программно-технического комплекса-системы «Рада-3», внесенный А.ЯЦЕНЮКОМ.

Проектом предлагается ввести в эксплуатацию модернизированную программно-техническую систему комплекса «Рада-3», который предусматривает регистрацию и голосование народных депутатов на пленарных заседаниях при помощи сенсорной кнопки.