Ющенко: Тимошенко уже на следующей неделе внесет в ВР изменения в бюджет
И сбалансирует Пенсионный фонд...
На следующей неделе Кабинет Министров внесет на рассмотрение парламента изменения в госбюджет на 2009 год, а также законопроект по сбалансированию Пенсионного фонда.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге для прессы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по итогам совещания с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и экспертами.
В частности, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что частичное сбалансирование бюджета будет происходить за счет усовершенствования фискальной политики.
Президент подчеркнул, что парламент рассматривал подобный законопроект, но он не нашел поддержки.
В то же время, сейчас он надеется, что законопроект, внесенный от имени правительства, парламентарии встретят с пониманием.
Говоря о сбалансировании Пенсионного фонда, В.ЮЩЕНКО отметил, что речь может идти об отмене пенсий специального назначения.
Он назвал несправедливым то, что сегодня, когда минимальная пенсия составляет 500 грн., в государстве существует больше 18 законов, которые устанавливают специальные пенсии, размер которых иногда достигает 20 тыс. грн.