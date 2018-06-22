Москва меняет Витренко на Медведчука

Интервью с директором Института глобальных стратегий, политологом Вадимом Карасевым

– Как Вы думаете, оказывает ли руководство РФ для достижения своих политических и экономических целей давление на украинскую власть?

– Я бы не называл это давлением. Это скорее поиск каналов для выхода на руководство отраслевых, региональных, партийных либо политических клубов Украины. Очевидно, к этому стремятся российские бизнесмены, у которых имеются свои интересы на рынках Украины. Причем некоторые из них пользуются расположением и доверием кремлевского руководства и выполняют для него деликатные задачи. Правда, часто непонятно, где ведется собственная игра, а где они выполняют поручения вышестоящих и более серьезных товарищей из Кремля.

Без сомнения, такие лоббисты существуют в каждой (интересной российским бизнес- и властвующей элитам) сферах украинской экономики и политики. В каждой сфере интересов российского бизнеса и политического руководства существует свой специфический посредник, осуществляющий взаимосвязь с нужными людьми в Украине. Именно через них формируется влияние российской политической элиты на Украину. В этой когорте имеются весьма одиозные личности – такие, как Максим Курочкин, который поддерживает связь с видными украинскими политиками. В то же время у нас представлены лица, деятельность которых менее заметна.

В частности, в нефтегазовой сфере. Собственниками большинства нефтеперерабатывающих заводов являются российские корпорации. Следовательно, руководство этих заводов и нефтяных компаний – фигуры влияния на украинском топливном, а особенно бензиновом рынке. Неслучайно, когда возникают кризисы на топливном рынке Украины, премьер-министр либо Президент собирает представителей этих российских бизнес-структур, чтобы выработать правила игры.

Также следует обратить внимание на небезызвестное «РосУкрЭнерго». Одним из посредников, осуществляющих оперативную связь между российским руководством и украинским топ-менеджментом, является заместитель НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Воронин. Не секрет, что он вхож в «газпромовские» и кремлевские кабинеты. Он часто помогает разрешить деликатные вопросы, возникающие из-за запутанных схем поставок газа, установленных Кремлем и украинским руководством в начале 2006 года.

Эти фигуры, в отличие от некоторых (того же Курочкина), напрямую никогда не были связаны с украинскими политическими партиями и не занимались раскруткой конкретных политиков под парламентские или президентские выборы.

– Могут ли быть у Кремля свои «фигуры влияния» и среди верхушки украинской политики?

– Мне кажется, что Россия производит распыление украинской власти на составляющие. Ведется отдельная политика по отношению к спикеру ВР, премьеру и даже по отношению к министру топлива и энергетики Юрию Бойко. Кроме того, Кремль оказывает поддержку ряду оппозиционных политических сил. Вопросы решаются и через двухсторонние партийные контакты. Например, через Партию регионов и «Единую Россию».

– Вы вспомнили о Курочкине. Можно ли говорить, что он пытается активизировать свою политическую деятельность в Украине?

– Сегодня Максим Курочкин сотрудничает с Виктором Медведчуком, поскольку его опыт с Натальей Витренко не приносит впечатляющих политических и экономических дивидендов его деятельности в Украине. Медведчук же более серьезный и системный игрок. Тем значимее его фигура в условиях дефицита профессиональных закулисных личностей, которые умеют интриговать и прессинговать по всему политическому полю.

Именно поэтому в Украине сегодня фигуры типа Медведчука будут востребованы. И постепенно его активность усиливается. Есть информация, что происходит перегруппировка сил внутри СДПУ(о), подтягиваются новые кадры, меняются идеологические акценты. Очевидно, что сегодня Медведчук и его партия активно ищут свою политическую нишу.

По некоторым сведениям, СДПУ(о) будет осваивать нишу «русской» партии в Украине, ориентированной на укрепления сотрудничества Украины и России. Поэтому такие политические резиденты Кремля в Украине, как Курочкин, являются естественными партнерами для новой игры «эсдэков» на украинской политической площадке. Курочкин держит нос по ветру, понимая, что сотрудничество с СДПУ(о) более выгодно, чем связь со слишком радикализироваными прогрессивными социалистами.

– Активность Курочкина следует расценивать как действия Москвы по укреплению своего влияния в Украине?

– Конечно, в действиях Курочкина есть много самодеятельности и самостоятельной инициативы. Однако, несмотря на этакую полуавтономность, он находится в орбите внимания и влияния тех, кто непосредственно отвечает в Кремле за процессы, происходящие в Украине.

– Интересно, даст ли политический эффект такое сотрудничество?

– Я думаю, сверхвысоких целей они не ставят. Ведь очевидно, что вернуть Медведчука на топовые политические позиции в Украине невозможно. Однако не исключены досрочные парламентские выборы, какой-нибудь политический кризис, обострение политической ситуации, что даст Курочкину более благоприятную политическую конъюнктуру в стране.

Сейчас нужно спешить и не отставать от актуальных направлений украинской политике и на всякий случай готовиться к досрочным выборам. В том числе, подтягивая со скамейки запасных тех, кто вынужден был на нее сесть в 2004 – 2006 годах.

Не исключено, что Курочкин и Медведчук рассчитывают попытать счастья в ходе досрочных парламентских выборов и вернуть СДПУ(о) на парламентскую площадку. Если, конечно, их сотрудничество – не блеф…

Записал Роман Цимбалюк