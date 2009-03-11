В БЮТ поверили, что Хорошковский всюду таскает с собой... «явку с повинной»?

Народный депутат Украины от БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО подтверждает, что направил обращение в Государственную таможенную службу Украины по поводу досмотра в аэропорту «Борисполь» багажа первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО.

В комментарии УНИАН В.ПИЛИПЕНКО сообщил, что вчера, 10 марта, направил соответствующее депутатское обращение в Гостаможслужбу.

В.ПИЛИПЕНКО объяснил, что у него была информация о том, что В.ХОРОШКОВСКИЙ в багаже имел документы, «подтверждающие его причастность к намерению кражи 11 млрд. кубов газа у Украины».

Депутат отметил, что таможенная служба проводила обыск исключительно в пределах своих полномочий.

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции 11 марта В.ХОРОШКОВСКИЙ назвал провокацией вчерашний выборочный контроль его личных вещей на таможне в аэропорту «Борисполь» после того, как он вернулся из отдыха из Швейцарии.

"По моему мнению, вчера состоялась абсолютная провокация. Мне известен заказчик. Главный заказчик - в Кабинете Министров», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Как отметил В.ХОРОШКОВСКИЙ, ему стало известно, что поводом для этого стало письмо народного депутата В.ПИЛИПЕНКО в адрес руководства таможни о том, что В.ХОРОШКОВСКИЙ якобы намерен незаконно провезти наркотики, незадекларированную валюту, драгоценности. При этом, отметил В.ХОРОШКОВСКИЙ, «сегодня этот депутат отмечает, что я пытался провезти секретные документы в Швейцарию».

По его убеждению, цель этой провокации простая - «запугать меня, потому что мы (СБУ) проводим те дела, которые абсолютно многим не нравятся».

Возвращаясь к письму депутата В.ПИЛИПЕНКО, В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил: «После этих писем ему нужно пытаться попасть в первую десятку БЮТ (на парламентских выборах - УНИАН), поскольку если он не попадет, то придется рассказать, кто ему дал указание».