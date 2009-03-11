У Ющенко вычислили, какая система выборов приемлема для Тимошенко

Юридические службы Секретариата Президента Украины по поручению главы государства разрабатывают предложения относительно изменения законодательства о выборах в парламент, областные, городские и районные советы, которые предусматривают введение голосования по открытым спискам кандидатов.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, сказал руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА, отметив, что вскоре в парламент будут направлены соответствующие законопроекты.

Глава Секретариата отметил, что необходимость такой корректировки избирательного законодательства наглядно демонстрирует дезорганизованная и непрогнозируемая работа Верховной Рады, постоянные конфликты в большинстве местных представительских органов, где руководит не воля избирателей, а политическая целесообразность или авантюризм отдельных лидеров, которые опираются на казарменную дисциплину в своей фракции. “Нынешний состав депутатского корпуса, преимущественно, не отвечает устремлениям и надеждам общества, потому и не работает в его интересах”, – считает В.БАЛОГА.

По его убеждению, «именно в результате действующей системы выборов мы получили парламент, который большинством экспертов признан как самый непрофессиональный за все годы независимости. Народными избранниками, а точнее, фракционными статистами работают недавние массажисты, секретарши, охранники, водители партийных бонз”. Глава Секретариата уверен, что “это совсем не те люди, которых хотели делегировать во власть избиратели. Люди хотят точно знать, кого они избирают».

В.БАЛОГА отметил, что голосование по открытым спискам должно вернуть во власть настоящую демократию. “Ведь нынешний избирательный порядок ограничивает право человека быть избранным в законодательный орган, поскольку для этого необходимо вступить в ту или другую партию или хотя бы добиться ее согласия на включение в список. Несмотря на то, что отечественная система выборов признана всеми европейскими институтами демократической, ничто не мешает ее усовершенствовать, чтобы добавить в нее еще больший процент демократии”, - считает В.БАЛОГА.

«Некоторые демократические силы активно поддерживают идею законодательного закрепления выборов по открытым спискам. В то же время те блоки, которые являются лишь слепыми орудиями воплощения воли своих лидеров, выступают резко против этого. В первую очередь, противодействует таким инициативам БЮТ, поскольку такие новшества не позволят спрятать за первой десяткой во главе с Ю.ТИМОШЕНКО бывших руководителей и бухгалтеров газовой империи «ЕЭСУ». Не секрет, что для лидера БЮТ приемлема только та система выборов, которая гарантирует голосование исключительно за нее как за раскрученный политический бренд. Ю.ТИМОШЕНКО не может смириться с тем, что в избирательных списках, кроме или даже вместо лидера-вождя появятся кандидаты, которые получат депутатский мандат не из рук партийной номенклатуры, а непосредственно от избирателей», - отметил глава СП.

По оценке главы Секретариата, “стремительное снижение рейтингов БЮТ, что заставило фракцию блока голосовать против выборов в Тернопольский облсовет, вынуждает «сердечных» прятаться от избирателя, избегать новых испытаний человеческим доверием”. “Однако реформу избирательной системы нужно непременно реализовать, без учета того, есть воля к этому у Ю.ТИМОШЕНКО или нет. Корпоративный интерес БЮТ здесь не может быть препятствием, ведь большинство парламента и, самое важное, общество поддерживают такие изменения”, - отметил В.БАЛОГА.