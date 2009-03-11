СБУ заходила в гости к Тимошенко

Служба безопасности Украины просит Кабинет Министров предоставить документы, касающиеся растаможивания спорных 11 млрд. кубометров газа и договоров, на основании которых проводилась эта операция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве первый заместитель председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

По его словам, соответствующее письмо сотрудники спецслужбы оставили в Кабмине.

«Мы там (в правительстве – УНИАН) уже были и оставили сообщение о том, что мы должны получить эти документы под расписку. Дальше мы увидим, как будут выполняться наши поручения», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.