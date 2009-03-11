МВФ не желает называть сроки предоставления кредита Украине

Международный валютный фонд (МВФ) считает неправильным делать объявления относительно срока предоставления Украине следующего транша кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР.

«Сейчас я не думаю, что правильно делать любые объявления относительно даты и срока решения вопроса (по второму траншу – УНИАН), потому что некоторые факторы находятся вне нашего влияния», – отметил он.

При этом М.АЛЬЕР подчеркнул, что обе стороны готовы к сотрудничеству и позитивно оценивают сегодняшнее решение правительства в части постановлений относительно Национального банка Украины и изменений в госбюджет.

Как отметил М.АЛЬЕР, делается все возможное, чтобы выйти на совместное решение, стороны работают фактически день и ночь.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

9 февраля руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует на протяжении ближайших недель вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной и, соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

3 марта Украина направила МВФ проект официального письма о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом, которое является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

В МВФ накануне сообщили, что готовы предоставить второй транш 16-миллиардного кредита даже в случае ощутимо большего дефицита госбюджета. Но Украина должна получить дополнительное финансирование для его покрытия, например, от Всемирного банка.

Сегодня, 11 марта, во исполнение требований МВФ Кабинет Министров Украины отменил норму, согласно которой решение о рефинансировании коммерческих банков Национальный банк Украины должен был проводить с согласия правительства. Также правительство одобрило проект закона об исключении из Госбюджета статей 84 и 86.

Как сообщил первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ, Кабмин одобрил проект закона об исключении из Госбюджета статьи 86, содержащей норму относительно ограничения права Национального банка единолично осуществлять рефинансирование коммерческих банков. Кроме того, Кабмин предлагает отменить и статью 84 Госбюджета, обязывающую Нацбанк выкупать гособлигации банков.