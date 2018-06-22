Украина стучит в двери ЕС, а в ответ - тишина

Проблема перспектив вступления Украины в Евросоюз слишком напоминает знаменитый вопрос о том, что было раньше, - курица или яйцо. Уже лет десять Украина взывает устами своих лидеров и дипломатов: подбодрите нас, дайте нам хоть какой-нибудь сигнальчик, что вы готовы рассматривать вопрос о нашем членстве в ЕС. А высокопосавленные функционеры Евросоюза неизменно отвечают: сначала проведите у себя реформы, подгоните законодательство под евростандарты, демократию наведите, тогда о членстве и поговорим. „Да мы подгоним и наведем! Вы нас мотивируйте, дайте сигнальчик!” „Давайте, подгоняйте, демократия вечером - разговоры о членстве утром!”

Неужели мы, блин, менее демократичные и рыночные, чем Румыния с Болгарией?

Теперь видим стофигнадцатую серию этого нудного и однообразного сериала, по компоновке весьма напоминающего „Болеро” композитора Мориса Равеля.

12 октября славная британская Файненшл Таймс пишет: „Прозападный президент Украины Виктор Ющенко вчера призвал Европейский Союз дать его стране „сигнал” о том, что Украина в долгосрочной перспективе рассматривается как кандидат в члены этой организации - несмотря на голоса, раздающиеся в Брюсселе и призывающие приостановить расширение блока на восток.

„Если мы посмотрим на процессы, происходящие сегодня в ЕС, возникает впечатление, что сейчас не самое лучшее время говорить о европейских перспективах Украины. Мы понимаем те трудности, которые переживает сейчас Европа. Мы просто просим, чтобы нас услышали. Нам нужно лишь одно - знать, чувствовать и иметь письменное подтверждение того, что у Украины есть будущее в Европе, чтобы у нас были ясные горизонты” - цитирует „ФТ” Ющенко, который добавляет, что Украина должна пройти еще долгий путь к осуществлению своих европейских чаяний.

Понятие „долгий путь” вчера конкретизировал зависший в воздухе после заявления об отставке министр иностранных дел Борис Тарасюк. Он считает, что на протяжении десяти лет Украина может полностью преодолеть путь вступления в ЕС, если учесть аналогичный опыт ее соседей. Однако он выразил также удивление, что со стороны Европейского Союза до сих пор не слышно позитивного ответа о членстве Украины в нем. По мнению Б.Тарасюка, это серьезная ошибка Евросоюза. Б.Тарасюк также заметил, что для вступления Украины в ЕС нужно, во-первых, чтобы он изменил свои концептуальную подходы к этой проблеме, во-вторых, «чтобы мы своей внутренней политикой подтвердили готовность к тому, чтобы быть кандидатом на вступление в Евросоюз».

А вот еще цитата: „В то же время он подчеркнул, что Евросоюз не дает Украине никаких положительных сигналов о желании видеть ее в своем составе”. Думаете, это Ющенко или Тарасюк? Да нет, это Леонид Кучма, 18 ноября 2004 года.

Ну, может что-то новенькое услышим в ответ от евросоюзовцев? Напрасные надежды. Риторика еэсовцев остается точно той же, что и в кучминские времена. Например, Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хавьер Солана в своем интервью накануне визита в Киев, который состоится 19 октября, очень дипломатично ответил на вопрос о том, может ли будущее углубленное соглашение о сотрудничестве Украины с ЕС, которое должно заменить действующее, содержать пункт о перспективе членства Киева в Евросоюзе. Солана отметил, что на данное время двусторонние отношения основаны на выполнении поставленных целей, а также зависят "в значительной мере от качества украинской демократии и реформ".

"Наши отношения развиваются естественно. У нас большой потенциал, и мы можем продвинуться очень далеко в наших отношениях. Как далеко - это вопрос сейчас не на повестке дня. Движение вперед - в реализации общих целей, которые сейчас актуальны", - отметил он.

Чисто тебе Бернштейн с Каутским - „движение - все, результат - ничто”

А посол Франции в Украине Жан-Поль Везиан не уступает Солане в дипломатичности: „Если говорить о Европейском Союзе, то проблема консенсуса окажется несколько иной. Украине предстоит значительная работа по реформированию и модернизации, которая бы позволила ей выйти на уровень европейских стандартов в сфере, которую обобщенно называют «сближение законодательства». Именно такие усилия, направленные на конкретную, обстоятельную реализацию реформ, послужат, на мой взгляд, предпосылкой любой серьезной заявки на вступление в ЕС». („День”, 17.10.06).

Менее дипломатичным был собеседник немецкого корреспондента польской „Газеты Выборчей” из МИД ФРГ. На условиях анонимности (что, как известно, способствует откровенности) дипломат обрисовал планы политики в отношении стран Восточной Европы, которую будет проводить Германия во время председательства в ЕС с января следующего года. Заглавие материала: „Остполитик ЕС: ближе к России, привилегии для Украины”. В редакционном врезе - суть: „укрепление сотрудничества с Россией и специальный статус для Украины, однако без членства”.

Предусматривается введение некоего образования под названием „Партнерство для модернизации”. Украине разрешат пользоваться фондами ЕС и двигаться в направлении европейской Зоны свободной торговли. Но без надежды на быстрое членство. Подобный план предусмотрен, кроме того, для Молдовы, возможно Грузии, а в далеком будущем - для Беларуси.

Параллельно, по мнению немецкого дипломата, нужно закладывать более близкие связи ЕС с Россией, поскольку, по мнению немцев, ЕС без этого не сможет в полной мере заняться решением глобальных проблем. Начинать следует с развития экономических связей, и шагом к этой цели будет планируемое создание „Европейской энергетической системы”, элементом которой станет „Северный газопровод”, прокладываемый по дну Балтийского моря. В планах немцев также „выбивание” из России разрешения на инвестиции европейских фирм в разработку российских месторождений энергоносителей. Взамен россиянам предоставят более широкие возможности инвестирования в ЕС.

Таким образом, в обозримом будущем Украина „сигналов” о членстве в ЕС явно не дождется. Зато дождется укрепления геоэкономических позиций России как главного и чуть ли не эксклюзивного экспортера энергоносителей в страны ЕС. Да еще и попадает в „веселую” компанию с явно периферийными европейскими аутсайдерами.

И сколько же будет продолжаться этот сериал и сколько Украина будет наталкиваться на упрямое нежелание Евросоюза дать ей хоть какую-то надежду? Ведь Ющенко с Тарасюком имели все основания для новых призывов к ЕС: правительство Януковича активно работает в сфере внешней политики, которая до недавних пор считалась парафией именно Президента. И его действия и мессиджи (в частности, о замедлении интеграции в НАТО) в конечном итоге работают на Россию.

Геополитическое место пусто не бывает. Если ЕС не будет давать надежды, то в Украину придет полный ЕЭП...

Николай Писарчук