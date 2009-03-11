Тимошенко сегодня примет «судьбоносное» решение

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что специальный фонд государственного бюджета недополучает 10 млрд. грн. за предоставление административных услуг государственными предприятиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Когда мы провели предварительный анализ, а я думаю, что никто к такому анализу в предыдущие годы даже не приближался, то выяснилось, что государственные административные услуги, которые предоставляются в соответствии с законами, в том числе и по нормативным актам правительства, в значительном количестве случаев предоставляются не бюджетными учреждениями, не непосредственно министерствами, а специально созданными государственными предприятиями, и средства не поступают в специальную часть доходов государственного бюджета», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, передача права на предоставление административных услуг министерствами специально созданным госпредприятиям приводит к коррупции, к злоупотреблениям бюрократической машины, а также к недопоступлениям средств в бюджет.

Премьер-министр сообщила, что сегодня на заседании правительство намерено урегулировать вопрос предоставления административных услуг министерствами и государственными ведомствами.

«Безусловно, количество и направление этих услуг должны быть сокращены для того, чтобы снизить давление на предпринимателей и на граждан Украины со стороны бюрократической машины. Это достаточно судьбоносное решение, которое мы сегодня будем принимать. Решение будет очень простым – о максимальной ревизии предоставления этих услуг, о привлечении и зачислении всех этих средств, которые получают за предоставление таких госуслуг в специальный фонд госбюджета. И в определенный срок перевести предоставление этих услуг от бесконтрольных государственных предприятий на бюджетные учреждения», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в настоящее время государственные административные услуги предоставляют более одной тысячи специально созданных государственных предприятий. «Когда мы начали проверять предоставление государственных административных услуг, мы были шокированы, что со времен предыдущей власти нам достались государственные предприятия, которые получают деньги, а затем ими рассчитываются бесконтрольно со случайными компаниями за предоставление ненужных услуг», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.