Председатель Одесской ОГА Степанов представилновый веб-портал области с современными онлайн-сервисами

21 июня в Одессе председатель Одесской ОГА Максим Степанов представил новый официальный веб-портал Одесской области. В ходе презентации Степанов рассказало новых онлайн-сервисах и открытых базах данных, которыми с помощью веб-портала смогут пользоватьсяграждане. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

На единой платформе будет открыт доступ к большимобъемам полезной информации и максимальномуколичеству актуальных услуг, которые может оказыватьобластная государственная администрация.

«Этот современный и удобный веб-ресурс создан для того, чтобы общение с органами местной власти наконецпревратилось из монолога бюрократов в диалог с общественностью. Без преувеличения скажу - мы первымив Украине на областном уровне вводим современныемировые стандарты коммуникации», - подчеркнулСтепанов.

Как сообщил руководитель Одесской области, каждыйжитель Одесской области, который имеет электронныйадрес, может создать свой профиль и пользоватьсясервисами портала - направлять свои обращения и предложения по проблемам области, создавать петиции(коллективные обращения) к руководителюоблгосадминистрации, которые, в случае набора 1000 и больше голосов, председатель ОГА должен рассмотретьлично. Также предусмотрена регистрация с помощью самыхпопулярных социальных сетей, bankID и электроннойцифровой подписи.

На портале также будет работать справочник открытыхданных Одесской области, где пользователи смогутпосмотреть статистические данные по всем аспектам жизниобласти, работы администрации и органов местногосамоуправления. Все цифры будут регулярно обновляться, что позволит в реальном времени видеть массив данных по количеству работающих граждан и работодателей, уровнюреализации программы энергосбережения, состояниюинфраструктуры, информацию об уплате налогов в каждомрайоне и т.д. Кроме того, на новом веб-портале Одесскойобласти будет доступна вся информация по закупкам, которые проводит обладминистрация, граждане смогутпринять участие, или проконтролировать честность и открытость процесса торгов.

«Открытые данные - замечательный инструмент, как для контроля работы власти со стороны представителейобщественности, так и для меня - как средство контроля эффективности работы руководства районов. Поэтомупризываю всех: представителей местной власти, местногосамоуправления, общественных активистов - давайте работать вместе. Прозрачно и эффективно. Сегодня мыимеем для этого еще один замечательный ресурс. Убежден, что органы государственного управления должныпревратиться из бюрократического монстра в эффективныйсервис, который создан и работает для людей», - отметилСтепанов.

Как сообщалось, 22 марта председатель Одесскойобластной государственной администрации Максим Степанов представил Стратегический план действий на 2017-2019 годы, который получил название «Умныйрегион». Программа определяет основные приоритеты, цели, программы и проекты развития Одесской области, механизмы их реализации, а также ожидаемые результаты.