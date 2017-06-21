В Кремле промолчали о визите Порошенко к Трампу
"Это не наше дело", - заявил Песков.
В Кремле не собираются давать оценку переговорам президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко, это дело не Москвы, а американских и украинских экспертов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают "РИА Новости"
"Это не наше дело - давать оценку состоявшимся переговорам президента Порошенко с вице-президентом США Пенсом и встречи президента Порошенко и президента Трампа. Это, наверное, ремесло для украинских политологов и для американских наблюдателей", - заявил он.
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"Мы, еще раз повторяю, приветствовали бы, если бы в результате этих контактов Киев получил сигнал о необходимости выполнения минских договоренностей", - добавил Песков.
Отметим, что ранее в Кремле в связи с встречей президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом раньше, чем с президентом РФ Владимиром Путиным заявили, что «гонка неуместна».