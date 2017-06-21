США расширили санкции против России во время визита президента Украины - The Guardian

Лица, связанные с бизнесменом, которого называют "поваром Путина", включены в список санкций Вашингтона вместе с новыми людьми и компаниями. Об этом пишут Шон Уокер и Джулиан Боргер в статье "США расширили санкции против России во время визита президента Украины", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Вашингтон расширил свои санкции против российских компаний и официальных лиц, в тот же день, когда Дональд Трамп приветствовал президента Украины Петра Порошенко в Белом доме.

США добавили новую группу российских физических лиц и компаний в свой список санкций, в том числе связанных с темным бизнесменом, известным как "повар Путина".

Евгений Пригожин, петербургский шеф-повар, завоевал благосклонность после того, как готовил для Путина более десяти лет назад, и с тех пор он построил ресторанную империю, обслуживающую государственные и военные контракты. В список санкций была включена его компания "Concord", и "Вагнер", частный военный подрядчик, который, как полагают, отправлял русских наемников для борьбы в Сирии.

Российские СМИ связывали Пригожина как с "Вагнером", так и с "фабриками троллей", которые тиражируют фальшивые новости в пользу России. В настоящее время США включили в список санкций 160 человек и более 400 компаний.

"Я могу только выразить свои сожаления по поводу русофобской одержимости наших [американских] коллег", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на новые санкции.

Объявление о новых санкциях появилось за несколько часов до того, как Трамп появился перед камерами вместе с Петром Порошенко.

Трамп сказал, что Украина - это "страна, с которой мы все связаны; мы наблюдаем за ней, все читают о событиях там", но он не осуждал агрессию России против Украины, и раньше он также этого не делал.

Порошенко, казалось, нервничал, он говорил тихим голосом, сложив руки. "Мы очень восхищаемся вашим руководством", - сказал он Трампу.

Встреча была подтверждена в последнюю минуту и ​​была запланирована как быстрый "визит" к Трампу после встречи Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом. Позиция Трампа в отношении Украины оказалась под пристальным вниманием из-за постоянных предположений о связях его команды с Россией и его собственного восхищения президентом России Владимиром Путиным.

Украинского лидера гораздо более радушно принимали в Пентагоне, где его приветствовал со всеми почестями министр обороны Джеймс Мэттис. "Соединенные Штаты с вами. Мы поддерживаем вас перед лицом угрозы суверенитету, международному праву или международному порядку", - сказал Мэттис.

США отправляют инструкторов и снаряжение для украинских войск, но не поставляют смертоносное оружие. Однако, пресс-секретарь Пентагона капитан Джефф Дэвис сказал: "Мы не исключаем возможность таких поставок в будущем".

"Украина имеет право защищаться от агрессивных действий России, и мы глубоко обеспокоены насилием на востоке Украины и будем продолжать привлекать Россию к ответственности, согласно Минским договоренностям, и санкции США будут действовать до тех пор, пока Москва не прекратит действия, ставшие их причиной", - сказал Дэвис добавлено.

Тон комментариев резко контрастировал с краткими официальными заявлениями, сделанными офисами президента и вице-президента, в которых не упоминалось о российской агрессии.

Белый дом попытался отменить санкции в отношении России в первые дни после того, как Трамп занял свой пост, но их попытки были сорваны сопротивлением со стороны государственного департамента и Конгресса. В Пентагоне Мэттис также сильно сопротивлялся любому ослаблению давления на Москву.

Заместитель министра иностранных дел Украины в декабре сказал The Guardian, что "все рвали на себе волосы и бегали словно сумасшедшие", после победы Трампа, опасаясь того, что его потенциальная симпатия к России может значить для страны.

Трамп и Путин должны встретиться впервые в кулуарах саммита G20 в Гамбурге в начале следующего месяца.