Мэра Ирпеня признали виновным в совершении админнарушения и оштрафовали на 5 тысяч гривень

Мэра Ирпеня, руководителя партии «Новые лица» Владимира Карплюка оштрафовали на 5,1 тыс. грн. Об этом глава НАПК Наталья Корчак написала на своей странице в Facebook.

«Постановлением Печерского райсуда Карплюка признано виновным в совершении административных правонарушениях по ст.212-21 КУоАП и наложен штраф в 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 грн)... Мэра Ирпеня, руководителя партии «Новые лица» Владимира Карплюка признано виновным вследствие отсутствия в отчете партии об имуществе, доходах, потерях и обязательства финансового характера за IV квартал 2016 года выводов независимого внешнего финансового аудита», - сообщила она.

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Корчак отметила, что «Новые лица» была субъектом избирательного процесса на внеочередных выборах депутатов Коцюбинского поселкового совета Киевской области, которые состоялись в июле 2016 года. От партии было избрано 10 депутатов. Таким образом соответствующее заключение независимого финансового аудита этой политической силы, в рамках действующего законодательства (ст.17 закона « О политических партиях в Украине») должен быть неотъемлемой частью отчета партии, который был предоставлен НАПК.

Как сообщал УНИАН ранее, в городском совете Ирпеня Киевской области, силовики проводили обыски.

Согласно сообщению мэра Ирпеня Владимира Карплюка, правоохранители проводили обыски на основании постановлений местного суда. Карплюк также сообщил, что чиновников горсовета обвиняют в укладке асфальта с возможными выгодами для себя. В то же время, Карплюк называл обыски заказными и даже обвиняет конкретное лицо.