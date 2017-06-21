Мэра Ирпеня признали виновным в совершении админнарушения и оштрафовали на 5 тысяч гривень
Соответствующее решение вынес Печерский райсуд Киева.
Мэра Ирпеня, руководителя партии «Новые лица» Владимира Карплюка оштрафовали на 5,1 тыс. грн. Об этом глава НАПК Наталья Корчак написала на своей странице в Facebook.
«Постановлением Печерского райсуда Карплюка признано виновным в совершении административных правонарушениях по ст.212-21 КУоАП и наложен штраф в 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 грн)... Мэра Ирпеня, руководителя партии «Новые лица» Владимира Карплюка признано виновным вследствие отсутствия в отчете партии об имуществе, доходах, потерях и обязательства финансового характера за IV квартал 2016 года выводов независимого внешнего финансового аудита», - сообщила она.
Читайте такжеВ ГПУ рассказали об обысках в городском совете Ирпеня
Корчак отметила, что «Новые лица» была субъектом избирательного процесса на внеочередных выборах депутатов Коцюбинского поселкового совета Киевской области, которые состоялись в июле 2016 года. От партии было избрано 10 депутатов. Таким образом соответствующее заключение независимого финансового аудита этой политической силы, в рамках действующего законодательства (ст.17 закона « О политических партиях в Украине») должен быть неотъемлемой частью отчета партии, который был предоставлен НАПК.
Как сообщал УНИАН ранее, в городском совете Ирпеня Киевской области, силовики проводили обыски.
Согласно сообщению мэра Ирпеня Владимира Карплюка, правоохранители проводили обыски на основании постановлений местного суда. Карплюк также сообщил, что чиновников горсовета обвиняют в укладке асфальта с возможными выгодами для себя. В то же время, Карплюк называл обыски заказными и даже обвиняет конкретное лицо.