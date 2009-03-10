Раскаявшегося главу Совмина Крыма взяли обратно в регионалы

Совет Крымской республиканской организации Партии регионов отменил свое решение об исключении из рядов партии председателя Совета министров Крыма Виктора ПЛАКИДЫ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымской организации Партии регионов.

Решение от 9 февраля в части исключения В.ПЛАКИДЫ из партии отменено в связи с тем, что крымский премьер приступил к выполнению решений совета крымской парторганизации и поручений лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, отмечается в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что совет выразил доверие лидеру Крымской организации ПР, народному депутату Украины Василию КИСЕЛЕВУ и призвал руководителей районных и городских организаций в Крыму "строго и неукоснительно" выполнять устав партии и положение "О контрольной комиссии Партии регионов".

Как сообщал УНИАН, политсовет крымской организации Партии регионов на заседании 9 февраля принял решение исключить крымского премьера В.ПЛАКИДУ из рядов ПР и состава исполкома крымской парторганизации за невыполнение решений совета крымской ячейки.

Кроме того, политсовет 9 февраля принял решение исключить из рядов партии и состава исполкома крымской парторганизации мэра Симферополя Геннадия БАБЕНКО.