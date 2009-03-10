Кредит МВФ с повышением пенсионного возраста никак не связан?

В Секретариате Президента Украины заявляют, что никто не выставлял перед Украиной обязательное требование об увеличении пенсионного возраста для получения кредита МВФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы заявил заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

«Эта тема неактуальная, она надуманная. Пока.», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ, выразив непонимание, откуда вообще она взялась.

«Никто радикально перед Украиной не выставлял такого требования», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Украина направила МВФ проект официального письма о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом, которое является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

7 марта еженедельник «Зеркало недели» опубликовал информацию о том, что совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка Украины в Международный валютный фонд было возвращено отправителям на доработку. Источники издания сообщили, что обращение высших должностных лиц Украины к руководству МВФ, направленное на получение второго транша кредита в размере 16,5 млрд. долларов, вернулось к отправителям на доработку без рассмотрения руководством фонда.

По информации радио "Свобода", кроме уменьшения дефицита бюджета или нахождения реальных источников его финансирования, МВФ выдвигает Украине еще ряд условий, в частности, повышение тарифов на газ собственной добычи, который используется для нужд населения, и увеличение пенсионного возраста.