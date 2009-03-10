Тимошенко говорит, что в Украине все выполняется и перевыполняется

Государственный бюджет за январь-февраль 2009 года перевыполнен на 2,9%, заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время селекторного совещания по вопросам выплаты заработной платы в регионах.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что поступления в государственный бюджет предусматривались в сумме 26,8 млрд. грн., а мобилизовано доходов в общий и специальный фонды госбюджета 27,6 млрд. грн. „Мы способны в кризис работать и давать результат”, - подчеркнула глава правительства.

По словам премьер-министра, перевыполняются и поступления в Пенсионный фонд, которые за январь составили 121%, а за февраль - 116%: „Нет никаких сомнений, что до конца года пенсии будут выплачиваться своевременно”.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что досрочно выполняются и дотации выравнивания местным бюджетам, что дает возможность своевременно выплачивать зарплаты и социальные выплаты.

Она заверила, что правительство и в дальнейшем в полном объеме будет выполнять свои обязательства по наполнению государственного бюджета и выплатам всех социальных платежей. „Украина в результате финансового кризиса будет находиться в тяжелых условиях. Но в то же время все наши оценки, аналитические материалы относительно сложившейся ситуации свидетельствуют о том, что Украина будет выполнять бюджет и будет платить”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сейчас нет никаких оснований для существования задолженности по выплате зарплаты работникам бюджетной сферы.

Премьер-министр отметила, что правительство внимательно отслеживает ситуацию с выплатой зарплаты бюджетникам в регионах, и принимает меры по недопущению задолженностей. Но в то же время, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, существуют регионы, в которых такая задолженность есть.