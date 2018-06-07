Украинский интерес. Безвизовые кнут и пряник, шанс в Вашингтоне и имперская немытость

Не успела Украина радостно встретить наступление визовой либерализации в отношениях с Европейским Союзом (ее плодами насладились уже тысячи наших сограждан при минимальном количестве отказов), как его официальный представитель Хьюг Мингарелли перешел к более жесткой риторике в своих заявлениях. Он не только признал, что Евросоюз не ощущает угрозы от граждан Украины, но и подчеркнул, что нашей стране пока рано думать о вступлении в ЕС. Кроме того, посол Европейской Комиссии публично выразил удивление промедлением с принятием нового избирательного совета и ротацией Центризбиркома. Использование европейскими дипломатами тактики кнута и пряника в диалоге с официальным Киевом, как и патронат над антикоррупционными НГО, далеко не новый элемент. Но в условиях сближения Киева и Брюсселя он требует от украинской власти более адекватных действий, поскольку остановиться на формате ассоциированного членства с ЕС – далеко не предел возможностей нашей страны.

Правда, в ближайшие дни приоритетом для Петра Порошенко и его команды станет подготовка к визиту президента за океан, во время которого глава государства встретится с Дональдом Трампом и членами его кабинета. Это означает, что украинская власть получает возможность донести до американского президента свое видение перспектив урегулирования на Донбассе накануне саммита G-20 в Гамбурге. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже отметил, что Штаты готовы поддержать урегулирование отношений между Киевом и Москвой и вне рамок Минского процесса, который заметно пробуксовывает. Внутриполитическая ситуация, в частности, практически единогласное голосование Сената за законопроект, углубляющий санкции против России в ответ на ее вмешательство в президентскую кампанию в США, подталкивает Трампа к демонстрации отсутствия возможностей для сговора с Кремлем. И Украине это объективно выгодно. Осталось только найти эффективный формат предложения для Трампа, от которого ему сложно будет отказаться.

Премьер-министр Владимир Гройсман во главе правительственной делегации посетил Хорватию, где не только познакомился с местным опытом реинтеграции временно потерянных территорий, но и обсудил перспективы сотрудничества в экономической сфере. В частности – в транспортной и энергетической, представляющих собой общеевропейский интерес. Отношения Киева и Загреба имеют хорошую перспективу для активизации, поскольку пространство для сотрудничества объективно велико.

В России не только отметили праздник независимости страны, ознаменованный массовыми задержаниями сторонников Алексея Навального, но и пережили «прямую линию» Владимира Путина. Этот сеанс телевизионного гипноза для населения самой большой страны мира, судя по тональности заявлений хозяина Кремля, заметно исчерпал свой психотерапевтический ресурс. Транслируя с голубых экранов «веру в доброго царя», тамошние телевизионщики вынуждены подхихикивать плоским шуткам Путина, который на голубом глазу сделал вид, будто 12 июня в Москве и Петербурге не происходило ничего экстраординарного. Хозяина Кремля зацепило цитирование Петром Порошенко стихотворения Михаила Лермонтова о голубых (жандармских мундирах), и он в ответ принялся цитировать Тараса Шевченко. Впрочем, еще нелепее из уст Путина прозвучали утверждения, что Виктор Медведчук является украинским националистом, а наилучшим путем развития для Украины остается федерализация.

Евгений Магда