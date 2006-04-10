Рыбачук видит Ющенко и Януковича союзниками

На пост премьера «Наша Украина» предложит кандидатуру, которая устроит оппозицию. Об этом заявил глава Секретариата президента Олег Рыбачук в интервью еженедельнику «Профиль»:

" Фамилии я не назову. «Наша Украина» дала мандат на формирование коалиции только среди трех фигурантов. Президент отказался быть участником переговоров. Он высказал свое видение и сейчас ждет результатов договоренностей с конкретной программой. Банковая в этом процессе не участвует. Оптимальным будет тот премьер, который устроит не только членов коалиции, но и представителей оппозиции. Президент хочет строить отношения с оппозицией – с точки зрения интенсивности и ответственности – не меньшие, чем с властной коалицией. Оппозиция должна иметь механизмы контроля за действиями власти, и Виктор Ющенко точно будет с ней работать. Хочу подчеркнуть, Украина и в этом отношении стала европейским государством, ибо в Европе оппозиция – часть власти, как ни парадоксально это звучит. Это очень активный игрок, причем не тот игрок, который «валит» все, чтобы потом прийти, а который является недремлющим оком, у которого (опять же, как ни парадоксально!) очень активный союзник – Президент.

Эта коалиция – второй шанс для всех «помаранчевых» союзников. Если они «прокукарекают» на весь мир, а потом снова окажутся несостоятельными, то это все, конец «кредитной истории». Будет сформирована другая коалиция. А выбора не так уж много, его вообще нет. Так что лучше пусть еще пару дней подумают, буквы попереставляют, но поймут: пути для отступления, как у панфиловцев, нет."

Обком