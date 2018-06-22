Александр Третьяков: У Президента есть сердце, которое принадлежит Нашей Украине

На 21 октября намечен третий съезд Народного союза «Наша Украина». По слухам, не обойдется без сенсаций... Член президиума НСНУ Александр Третьяков поделился с УНИАН своими прогнозами.

ЕСЛИ ПОСЫЛАЮТ МНОГО СИГНАЛОВ – ПОЛУЧАЕТСЯ СВЕТОФОР

– Господин Третьяков, чего можно ожидать от грядущего форума «Нашей Украины»?

– Съезд покажет, что «Наша Украина» едина. Думаю, на сегодняшний момент у всех членов партии есть понимание того, что раскол в «Нашей Украине» нужен лишь политическим оппонентам партии и врагам ее почетного главы Виктора Ющенко. Попытки расколоть партию мы уже пережили осенью прошлого года.

Партия с момента своего рождения демонстрировала, что она готова как к внутренним публичным дискуссиям, так и внешним. Посмотрите, никто ведь ни от кого не прячется. Главное, чтобы члены партии осознавали вес слова и несли ответственность за действия, которые могут навредить самой идее, рожденной на Майдане.

– Сейчас Президент всячески демонстрирует отход от партии. Взять хотя бы одно из последних заявлений Виктора Балоги о том, что Виктор Ющенко сложит с себя полномочия почетного главы партии…

– Уверен, что партия примет любое решение Президента. И каким бы оно ни было, мы его поддержим. Но я с большой долей уверенности могу сказать, что Ющенко не будет уходить с должности почетного председателя партии. Потому что это будет расцениваться не как шаг государственного деятеля, а демонстрация политического движения. А что делать тогда губернаторам – членам партии, главам районов – членам партии? Если все эти люди выйдут из НСНУ, то от партии останется только регистрационный номер в министерстве юстиции. Я уверен, что Президент примет политически правильное решение.

– Но все же, если это произойдет, что будет делать НУ?

– Я всегда выступал категорически против тезиса, который сегодня навязывают Президенту, что он должен быть равноудален от всех. Я не понимаю этого тезиса. От кого он должен быть равноудаленный? От Майдана и от коммунистов? Разве это одно и то же?

У Президента, как любого человека, есть сердце, и оно всегда будет ближе к той или иной политической силе. Я уверен, что сердце Президента остается с Майданом и с «Нашей Украиной».

– А как тогда расценить приход в Секретариат Президента Александра Зинченко и назначение на должность главы СНБОУ Виталия Гайдука? Разве это не сигналы?

– Я не понимаю сигналов. Политик должен четко говорить о конкретных действиях. А сигналы – сигналы Мороза, сигналы Януковича – это просто какой-то светофор получается! Все сигналят, а здесь нужно думать о стране.

Назначение Гайдука я абсолютно поддерживаю. Поскольку приветствую назначение эффективных менеджеров на высокие посты во власти. Раньше что нам говорили? Что бизнес должен быть отделен от власти. Я считал и считаю, что во власти нельзя заниматься бизнесом. Но не мог понять, почему эффективным бизнесменам во власть дорога должна быть заказана. По Конституции бизнесмены имеют те же права, что и любой гражданин Украины – и нельзя запрещать им занимать ту или иную должность, ставить клеймо как рецидивистам. Тем более, что успешный бизнес – это, прежде всего, системные люди и сильные менеджеры.

О Зинченко я вообще не хотел бы говорить, поскольку для меня он и как политик, и как менеджер не существует. Я уже высказал свое мнение об этом назначении. И очень надеюсь, что эта ошибка будет исправлена.

– Назначение Гайдука означает, что Президент Украины делает ставку на новый политический проект?

– Если кому хочется делать новую партию – пожалуйста. Пускай кто-то попробует, пройдет весь этот путь. У нас сегодня 130 партий, ну, будет еще одна. Хотя я не слышал заявлений Гайдука о подобных намерениях. По-моему, у ИСД уже был один проект, кажется, «Эко+25%». Может, на нее еще раз сделают ставку? Я не знаю…

КОГДА Я ВИЖУ КОЛЮ КАТЕРИНЧУКА, ВСПОМИНАЮ ИЗ «БРИЛЛИАНТОВОЙ РУКИ»: НЕ БЕЙТЕ ПО ЛИЦУ, Я ИМ РАБОТАЮ

– Правда ли, что возможна отставка председателя Совета партии Романа Бессмертного на съезде в конце этой неделе?

– Этот съезд планировался как отчетно-выборный. Ничего нового в том, что будет рассматриваться вопрос о смене в руководстве партии, нет. Ведь это обычный отчетно-выборный формат. Поэтому все попытки сегодня выдать этот вопрос за сенсацию – просто смешны. Это нормальная процедура для любой партии – подводить итоги, строить планы, давать оценку руководству.

Я считаю, что на сегодня у нас нет более взвешенного и прагматичного политика, чем Бессмертный. Но знаю, что Роман Петрович не держится за свое кресло.

– А есть ли другие кандидатуры на должность председателя Совета, например – Юрий Луценко?

– У нас каждый член партии может стать главой Совета, если он себя зарекомендует с хорошей менеджерской стороны. Вот даже вы, например, если вступите в «Нашу Украину». Если Луценко будет готов перейти в партию – почему бы и нет?

– А Николай Катеринчук?

– Если мы говорим о Катеринчуке, то он – одно из узнаваемых лиц партии. Но что он может предложить партии, кроме своего лица? Когда я вижу Колю, я вспоминаю фильм «Бриллиантовая рука»… Помните, как говорил Миронов: не бейте по лицу, я им работаю.

– Катеринчук останется на посту главы исполнительного комитета?

– Считаю, что на этой должности должен быть вполне прагматичный человек, который занимается конкретной работой. Я думаю, на съезде у Николая Дмитриевича будет возможность представить себя как кандидата на главу политисполкома, рассказать, что конкретно он сделал для «Нашей Украины». А какое будет решение – это прерогатива делегатов съезда.

– Планируется ли на съезде полное обновление руководствапартии?

– На съезде ожидается очередная дискуссия. Я уверен, что она будет не менее демократичная, не менее конструктивная и… не менее бурная, чем обычно.

Я против обобщенных политиканских заявлений об обновлении партии. Прежде чем это говорить, нужно сначала предложить конкретные варианты такого обновления. Я против применения принципа – давайте сначала всех снимем, а потом будем думать, что делать дальше. А что дальше – там, после политической расправы? И кому это выгодно? Я уверен, что в совете партии останется 95% от действующего состава.

Я сейчас не говорю, что проблем не существует. Они есть, как и в любой сильной политической структуре. Например, если кого-то не удовлетворяют результаты прошедших выборов, то для начала нужно разобраться, кто и какую лепту в них вложил. Даже из той же первой пятерки. А затем, по существующей практике, все члены политсовета должны уйти в отставку, а потом уже быть переизбраны, если им партия это доверит. Но не надо устраивать охоту на ведьм! Помните, сожгли Коперника? И что, после этого Земля стала менее круглой?

– А какая будет процедура переизбрания партийного руководства ?

– Я всегда выступал за усиление руководства партии. Мне нравится идея Романа Бессмертного: что в совет должны войти депутаты 4-го и 5-го созывов, опытные политики из Киева и регионов.

Президиум партии должен формироваться из профессиональных политических менеджеров. Он должен быть представлен действующими и бывшими министрами. Они – профессиональные менеджеры (что подчеркивали даже наши оппоненты), могут организовать работу. И президиум партии должен стать прообразом нормально функционирующего «теневого правительства». Не вижу ничего плохого в том, что основу этого правительства составят представители «Нашей Украины». Если говорят, что Тимошенко была неплохим премьером, то нельзя забывать, что короля играет свита – а в ее правительстве работали «нашеукраинцы» – значит, они прекрасно работали. Поэтому им необходимо дать возможность поработать в «теневом правительстве». Например, Тополов – прекрасный специалист в ТЭК. Порошенко – превосходно разбирается в финансах. Почему они не могут быть министрами «теневого правительства»?

МЫ ПРЕДЛОЖИМ ПОСТ ЛУЦЕНКО, ЕСЛИ ОН УЙДЕТ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНУКОВИЧА

– А вы будете предлагать посты в теневом правительстве представителям других политических сил?

– Конечно, будем. Например, мы предложим пост Юрию Луценко, если он уйдет из Кабинета министров Януковича...

– Кто будет премьер-министром теневого правительства?

– Я считаю, что им должен быть тот, кто возглавляет совет партии «Наша Украина» – по должности.

– БЮТ с НУ точно не будет сливаться в единую оппозицию?

– Вопрос об объединении с БЮТ пока не стоит. Как по мне, он преждевременный. Вспомните оппозицию образца 2002–2004 годов. Разве Блок Тимошенко слился с «Нашей Украиной»? Нет. И даже наоборот – иногда Юлия Владимировна даже поддерживала Виктора Януковича – вспомните голосование ее фракции за программу деятельности того правительства…

И еще один вопрос: а зачем нам сливаться? Тогда, идя на такой шаг, мы должны будем сказать, что Ющенко нашу политическую силу больше не интересует и что мы делаем ставку на другого политика? У нас есть свой лидер – почетный председатель партии Виктор Ющенко. Мы не меняем лидера каждый политический сезон.

– А как для страны наличие двух оппозиций?

– Вспомните, до 2005 года в стране было тоже две оппозиции. И даже три – если учитывать коммунистов. Другое дело, что практически все оппозиционные силы договорились о поддержке единого кандидата на выборах Президента. Выборы закончились – и каждая политическая сила начала отстаивать свою предвыборную программу.

– А сотрудничество с БЮТ будет?

– Конечно, будет. Мы все находимся под куполом – в одном зале, мы все депутаты. И в определенных ситуациях мы будем голосовать и с социалистами, и с «Регионами», если это будет приносить стране пользу. Мы не собираемся идти по пути Шарикова из «Собачьего сердца», мол, «мы с обоими не согласны», и стопорить тем самым развитие страны. А экспертизу – насколько тот или иной законопроект полезен – и будет давать наше «теневое правительство».

– Будет ли эффективным механизм теневого правительства без закона про оппозицию?

– Поскольку пока нет закона об оппозиции, Президент, как мне кажется, должен защищать интересы меньшинства в парламенте. Так как власть в лице Партии регионов, социалистов и коммунистов и так имеет все права. Президент должен защищать права оппозиции, иначе у нас будет диктат большинства, а это неправильно.

– Переговоры с ПР закончены или они могут возобновиться?

– Как вы знаете, «Наша Украина» последовательно заявляла, что в основу коалиционного соглашения должен быть заложен Универсал национального единства. Партия регионов этого делать, как мы видим, не собирается. Поэтому наша инициатива озвучена. И если политические силы, входящие в большинство, нашу инициативу поддержат – партия сможет рассмотреть это предложение.

– Сигналом может стать принятие закона о внутренней и внешней политике, в котором будут выписаны положения Универсала?

– Если все, а не выборочные пункты Универсала в него будут заложены, мы будем за этот закон голосовать. Но сигналом должно быть четкое и публично озвученное предложение Партии регионов, как они видят дальнейшее развитие страны. Без полунамеков, без полутонов. Четко и ясно. В свое время так сделали политические силы прибалтийских стран. И как человек, которому 36 лет, говорю вам откровенно: я не хочу жить в Советском Союзе, я там уже жил!

Беседовала Елена Гитлянская