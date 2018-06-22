Александр Третьяков: У Президента есть сердце, которое принадлежит Нашей Украине
Когда я вижу Колю Катеринчука, вспоминаю из «Бриллиантовой руки»: не бейте по лицу, я им работаю… Мы предложим пост Луценко, если он уйдет из правительства Януковича… Интервью
На 21 октября намечен третий съезд Народного союза «Наша Украина». По слухам, не обойдется без сенсаций... Член президиума НСНУ Александр Третьяков поделился с УНИАН своими прогнозами.
ЕСЛИ ПОСЫЛАЮТ МНОГО СИГНАЛОВ – ПОЛУЧАЕТСЯ СВЕТОФОР
– Господин Третьяков, чего можно ожидать от грядущего форума «Нашей Украины»?
– Съезд покажет, что «Наша Украина» едина. Думаю, на сегодняшний момент у всех членов партии есть понимание того, что раскол в «Нашей Украине» нужен лишь политическим оппонентам партии и врагам ее почетного главы Виктора Ющенко. Попытки расколоть партию мы уже пережили осенью прошлого года.
Партия с момента своего рождения демонстрировала, что она готова как к внутренним публичным дискуссиям, так и внешним. Посмотрите, никто ведь ни от кого не прячется. Главное, чтобы члены партии осознавали вес слова и несли ответственность за действия, которые могут навредить самой идее, рожденной на Майдане.
– Сейчас Президент всячески демонстрирует отход от партии. Взять хотя бы одно из последних заявлений Виктора Балоги о том, что Виктор Ющенко сложит с себя полномочия почетного главы партии…
– Уверен, что партия примет любое решение Президента. И каким бы оно ни было, мы его поддержим. Но я с большой долей уверенности могу сказать, что Ющенко не будет уходить с должности почетного председателя партии. Потому что это будет расцениваться не как шаг государственного деятеля, а демонстрация политического движения. А что делать тогда губернаторам – членам партии, главам районов – членам партии? Если все эти люди выйдут из НСНУ, то от партии останется только регистрационный номер в министерстве юстиции. Я уверен, что Президент примет политически правильное решение.
– Но все же, если это произойдет, что будет делать НУ?
– Я всегда выступал категорически против тезиса, который сегодня навязывают Президенту, что он должен быть равноудален от всех. Я не понимаю этого тезиса. От кого он должен быть равноудаленный? От Майдана и от коммунистов? Разве это одно и то же?
У Президента, как любого человека, есть сердце, и оно всегда будет ближе к той или иной политической силе. Я уверен, что сердце Президента остается с Майданом и с «Нашей Украиной».
– А как тогда расценить приход в Секретариат Президента Александра Зинченко и назначение на должность главы СНБОУ Виталия Гайдука? Разве это не сигналы?
– Я не понимаю сигналов. Политик должен четко говорить о конкретных действиях. А сигналы – сигналы Мороза, сигналы Януковича – это просто какой-то светофор получается! Все сигналят, а здесь нужно думать о стране.
Назначение Гайдука я абсолютно поддерживаю. Поскольку приветствую назначение эффективных менеджеров на высокие посты во власти. Раньше что нам говорили? Что бизнес должен быть отделен от власти. Я считал и считаю, что во власти нельзя заниматься бизнесом. Но не мог понять, почему эффективным бизнесменам во власть дорога должна быть заказана. По Конституции бизнесмены имеют те же права, что и любой гражданин Украины – и нельзя запрещать им занимать ту или иную должность, ставить клеймо как рецидивистам. Тем более, что успешный бизнес – это, прежде всего, системные люди и сильные менеджеры.
О Зинченко я вообще не хотел бы говорить, поскольку для меня он и как политик, и как менеджер не существует. Я уже высказал свое мнение об этом назначении. И очень надеюсь, что эта ошибка будет исправлена.
– Назначение Гайдука означает, что Президент Украины делает ставку на новый политический проект?
– Если кому хочется делать новую партию – пожалуйста. Пускай кто-то попробует, пройдет весь этот путь. У нас сегодня 130 партий, ну, будет еще одна. Хотя я не слышал заявлений Гайдука о подобных намерениях. По-моему, у ИСД уже был один проект, кажется, «Эко+25%». Может, на нее еще раз сделают ставку? Я не знаю…
КОГДА Я ВИЖУ КОЛЮ КАТЕРИНЧУКА, ВСПОМИНАЮ ИЗ «БРИЛЛИАНТОВОЙ РУКИ»: НЕ БЕЙТЕ ПО ЛИЦУ, Я ИМ РАБОТАЮ
– Правда ли, что возможна отставка председателя Совета партии Романа Бессмертного на съезде в конце этой неделе?
– Этот съезд планировался как отчетно-выборный. Ничего нового в том, что будет рассматриваться вопрос о смене в руководстве партии, нет. Ведь это обычный отчетно-выборный формат. Поэтому все попытки сегодня выдать этот вопрос за сенсацию – просто смешны. Это нормальная процедура для любой партии – подводить итоги, строить планы, давать оценку руководству.
Я считаю, что на сегодня у нас нет более взвешенного и прагматичного политика, чем Бессмертный. Но знаю, что Роман Петрович не держится за свое кресло.
– А есть ли другие кандидатуры на должность председателя Совета, например – Юрий Луценко?
– У нас каждый член партии может стать главой Совета, если он себя зарекомендует с хорошей менеджерской стороны. Вот даже вы, например, если вступите в «Нашу Украину». Если Луценко будет готов перейти в партию – почему бы и нет?
– А Николай Катеринчук?
– Если мы говорим о Катеринчуке, то он – одно из узнаваемых лиц партии. Но что он может предложить партии, кроме своего лица? Когда я вижу Колю, я вспоминаю фильм «Бриллиантовая рука»… Помните, как говорил Миронов: не бейте по лицу, я им работаю.
– Катеринчук останется на посту главы исполнительного комитета?
– Считаю, что на этой должности должен быть вполне прагматичный человек, который занимается конкретной работой. Я думаю, на съезде у Николая Дмитриевича будет возможность представить себя как кандидата на главу политисполкома, рассказать, что конкретно он сделал для «Нашей Украины». А какое будет решение – это прерогатива делегатов съезда.
– Планируется ли на съезде полное обновление руководствапартии?
– На съезде ожидается очередная дискуссия. Я уверен, что она будет не менее демократичная, не менее конструктивная и… не менее бурная, чем обычно.
Я против обобщенных политиканских заявлений об обновлении партии. Прежде чем это говорить, нужно сначала предложить конкретные варианты такого обновления. Я против применения принципа – давайте сначала всех снимем, а потом будем думать, что делать дальше. А что дальше – там, после политической расправы? И кому это выгодно? Я уверен, что в совете партии останется 95% от действующего состава.
Я сейчас не говорю, что проблем не существует. Они есть, как и в любой сильной политической структуре. Например, если кого-то не удовлетворяют результаты прошедших выборов, то для начала нужно разобраться, кто и какую лепту в них вложил. Даже из той же первой пятерки. А затем, по существующей практике, все члены политсовета должны уйти в отставку, а потом уже быть переизбраны, если им партия это доверит. Но не надо устраивать охоту на ведьм! Помните, сожгли Коперника? И что, после этого Земля стала менее круглой?
– А какая будет процедура переизбрания партийного руководства ?
– Я всегда выступал за усиление руководства партии. Мне нравится идея Романа Бессмертного: что в совет должны войти депутаты 4-го и 5-го созывов, опытные политики из Киева и регионов.
Президиум партии должен формироваться из профессиональных политических менеджеров. Он должен быть представлен действующими и бывшими министрами. Они – профессиональные менеджеры (что подчеркивали даже наши оппоненты), могут организовать работу. И президиум партии должен стать прообразом нормально функционирующего «теневого правительства». Не вижу ничего плохого в том, что основу этого правительства составят представители «Нашей Украины». Если говорят, что Тимошенко была неплохим премьером, то нельзя забывать, что короля играет свита – а в ее правительстве работали «нашеукраинцы» – значит, они прекрасно работали. Поэтому им необходимо дать возможность поработать в «теневом правительстве». Например, Тополов – прекрасный специалист в ТЭК. Порошенко – превосходно разбирается в финансах. Почему они не могут быть министрами «теневого правительства»?
МЫ ПРЕДЛОЖИМ ПОСТ ЛУЦЕНКО, ЕСЛИ ОН УЙДЕТ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНУКОВИЧА
– А вы будете предлагать посты в теневом правительстве представителям других политических сил?
– Конечно, будем. Например, мы предложим пост Юрию Луценко, если он уйдет из Кабинета министров Януковича...
– Кто будет премьер-министром теневого правительства?
– Я считаю, что им должен быть тот, кто возглавляет совет партии «Наша Украина» – по должности.
– БЮТ с НУ точно не будет сливаться в единую оппозицию?
– Вопрос об объединении с БЮТ пока не стоит. Как по мне, он преждевременный. Вспомните оппозицию образца 2002–2004 годов. Разве Блок Тимошенко слился с «Нашей Украиной»? Нет. И даже наоборот – иногда Юлия Владимировна даже поддерживала Виктора Януковича – вспомните голосование ее фракции за программу деятельности того правительства…
И еще один вопрос: а зачем нам сливаться? Тогда, идя на такой шаг, мы должны будем сказать, что Ющенко нашу политическую силу больше не интересует и что мы делаем ставку на другого политика? У нас есть свой лидер – почетный председатель партии Виктор Ющенко. Мы не меняем лидера каждый политический сезон.
– А как для страны наличие двух оппозиций?
– Вспомните, до 2005 года в стране было тоже две оппозиции. И даже три – если учитывать коммунистов. Другое дело, что практически все оппозиционные силы договорились о поддержке единого кандидата на выборах Президента. Выборы закончились – и каждая политическая сила начала отстаивать свою предвыборную программу.
– А сотрудничество с БЮТ будет?
– Конечно, будет. Мы все находимся под куполом – в одном зале, мы все депутаты. И в определенных ситуациях мы будем голосовать и с социалистами, и с «Регионами», если это будет приносить стране пользу. Мы не собираемся идти по пути Шарикова из «Собачьего сердца», мол, «мы с обоими не согласны», и стопорить тем самым развитие страны. А экспертизу – насколько тот или иной законопроект полезен – и будет давать наше «теневое правительство».
– Будет ли эффективным механизм теневого правительства без закона про оппозицию?
– Поскольку пока нет закона об оппозиции, Президент, как мне кажется, должен защищать интересы меньшинства в парламенте. Так как власть в лице Партии регионов, социалистов и коммунистов и так имеет все права. Президент должен защищать права оппозиции, иначе у нас будет диктат большинства, а это неправильно.
– Переговоры с ПР закончены или они могут возобновиться?
– Как вы знаете, «Наша Украина» последовательно заявляла, что в основу коалиционного соглашения должен быть заложен Универсал национального единства. Партия регионов этого делать, как мы видим, не собирается. Поэтому наша инициатива озвучена. И если политические силы, входящие в большинство, нашу инициативу поддержат – партия сможет рассмотреть это предложение.
– Сигналом может стать принятие закона о внутренней и внешней политике, в котором будут выписаны положения Универсала?
– Если все, а не выборочные пункты Универсала в него будут заложены, мы будем за этот закон голосовать. Но сигналом должно быть четкое и публично озвученное предложение Партии регионов, как они видят дальнейшее развитие страны. Без полунамеков, без полутонов. Четко и ясно. В свое время так сделали политические силы прибалтийских стран. И как человек, которому 36 лет, говорю вам откровенно: я не хочу жить в Советском Союзе, я там уже жил!
Беседовала Елена Гитлянская