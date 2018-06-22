Засада для Януковича

Одновременное откладывание до ноября первого чтения проекта бюджета и рассмотрения законов относительно СОТ как нельзя лучше проиллюстрировало зависимость правительства Януковича и антикризисной коалиции от России.

Действительно, от цены импортного газа зависит бюджет. И если визит премьера России Фрадкова, с которым Янукович собирается подписать межправительственные соглашения о газе, отложен на неделю, то нужно еще время, чтобы исправить проект бюджета – в соответствии с результатами этих переговоров.

ПОЧЕМУ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ВИЗИТ ФРАДКОВА... В действительности же окончательно не известно, состоится ли визит Фрадкова в Киев на будущей неделе.

Ведь министры энергетики Украины и России только что принялись “инвентаризовать” межправительственные соглашения по газу, действующие до 2013 года. А поскольку эта “инвентаризация”, скорее за все, потянет за собой полный их пересмотр, в частности и относительно соотношения цены импортного газа с транспортными тарифами как по территории Украины в Европу, так и по территории России из Средней Азии, – то быстро это не произойдет.

Следовательно, это затронет и украинский бюджетный процесс.

Что же касается ВТО, то тут еще проще. Не нужно было спикеру Морозу во время своего визита в Москву вести специальные разговоры с российскими лидерами о “синхронизации” вступления в эту организацию. И недаром он все это отрицает. Ему достаточно было сообщить партнерам в переговорах, что парламентские слушания по этой теме запланированы в ВР на текущую неделю. Он это и сделал. А уже сами россияне должны были понять, что им стоит перенести “газовый” визит своего премьера, чтобы сорвать и график украинских парламентских слушаний, и представление в ВР правительственных законопроектов относительно ВТО, да и все процедуры этого года в целом.

Так что формально “предательство национальных интересов” правительству и спикеру не пришьешь. Хотя бы потому, что “предавать” может лишь самостоятельный политический субъект, а не марионетка. А такого “ручного управления” украинским правительством, как в настоящее время, Россия уже давно не демонстрировала.

Понятно, что такая демонстрация не идет на пользу правительству и премьеру Януковичу и внутри страны. Не имея даже ответа относительно цены газа, трудно выглядеть хозяином страны, даже если Конституция и предоставляет такие полномочия. А необходимо ведь не просто выглядеть, но и быть им. И не компрометировать конституционную реформу...

Но до сих пор единственное место, где премьер Янукович позволяет себе тон “хозяина”, – это его родной Донбас. Там он может и министров от “Нашей Украины” поругать и даже Президенту “запретить” выдавать какие-то указы, не согласованные с правительством.

Но по возвращении в Киев он снова превращается в “цивилизованного европейца”. Сочувствует министрам-“нашоукраинцам”, хотя те и мешают работать правительству из-за неопределенности своего статуса.

ЮЩЕНКО БУДЕТ “РУКОВОДИТЬ” ЭКОНОМИКОЙ С ПОМОЩЬЮ СОВЕЩАНИЙ И даже пропускает со стороны Секретариата Президента такой болезненный “пинок”, как намерение Ющенко проводить совещания по конкретным хозяйственным вопросам с отдельными правительственными чиновниками. В частности, о том же газе, о НДС и приватизации...

Между прочим, это “изобретение” Секретариата Президента является достаточно метким. С одной стороны, никто не может запретить главе государства в пределах конституционной нормы об “ответственности” перед ним Кабмина проводить с министрами совещания на любые темы. С другой – эти совещания, в отличие от решений СНБО, не обязательно предусматривают издание актов, которые можно обжаловать в суде. В то же время они теоретически способны предотвратить одобрение правительством постановлений, которые потом Президент приостанавливал бы и направлял в Конституционный суд.

Очевидно, в этом контексте и должно было бы проходить собеседование Президента Ющенко с министром Бойко относительно пересмотра межправительственного соглашения по газу с Россией, – чтобы потом не пришлось направлять его в КС. Или чтобы не случилось какого-либо обращения в суд Стокгольмский.

Но, как следует из сообщения Секретариата Президента, Ющенко собирается через претензии к топливно-энергетическому блоку правительства и его “успехов” в регионах поторговаться и за “своих” пятерых губернаторов, которых он не желает отправлять в отставку, независимо от политических, хотя и законных решений областных советов.

Поэтому если Янукович проигрывает эту символично-“силовую” борьбу за исполнительную вертикаль на данном этапе, в дальнейшем ему может не помочь даже решение Конституционного суда в пользу полномочий Кабмина. И за это также он должен благодарить российских друзей.

“УЗАКОНИТ” ЛИ СТАТУС ЯНУКОВИЧА ЗАКОН О КАБМИНЕ? Интересно, что сам премьер Янукович почему-то до сих пор рассчитывает на дополнительное усиление своих полномочий благодаря одобрению закона о Кабмине. При этом надеясь, что коалиция обеспечит ему именно тот текст закона, который разработан в его правительстве, а не в СП.

Но, как оказалось, законопроект от группы разработчиков под проводом вице-премьера Табачника практически не содержит никаких существенных новаций, которые бы в рамках Конституции усиливали и все правительство, и позиции премьера.

Текст действительно просто списан с Конституции, прибавлено к нему лишь несколько новелл – по большей части этического, чем нормативного характера. Как то присяга правительственных чиновников или их политический статус. Самое интересное – отсутствие санкций за нарушение как присяги, так и выполнения обязательств членов правительства. Упоминается какая-то коллективная и персональная политическая ответственность, но что это такое – не сообщается.

Возможно, это означает связь ответственности министра и принадлежность его к коалиции, но прямых упоминаний об этом в законе нет. Следовательно, даже случай, подобный нынешнему с министрами от НУ, после одобрения такого закона не прибавит премьеру власти над правительственными чиновниками и не позволит ему инициировать на “политических” основаниях отставку таких лиц через ВР.

Но на данный момент главное не это, а то, что законопроект не содержит расшифровки даже тех спорных норм, которые уже вызывали “скандалы” с Секретариатом Президента по поводу полномочий. В частности, ни одной процедуры скрепления указов Президента подписями премьера и ответственных правительственных чиновников, ни одного дополнительного аргумента в интересах прямого подчинения губернаторов правительству, а не главе государства...

И это не удивительно, ведь запросы относительно толкования этих конституционных норм направлены в Конституционный суд тем же правительством. Потому и закон о Кабмине до получения вердикта КС одобрять просто бессмысленно. Это касается и президентского проекта.

А следовательно, в ближайшее время ожидать “узаконивания” своего статуса премьеру не стоит.

ТЯЖЕЛО БЫТЬ МАРИОНЕТКОЙ

Еще одна идея, которой увлекся господин Янукович, – перспектива одобрения разработанного его коалицией закона о принципах внешней и внутренней политики. Понятно, в пику аналогичной президентской инициативе. Но поскольку Ющенко уже предупредил, что искривление или выхолащивание положений Универсала в таком законе он заветирует, то и здесь перспектив внедрить что-то свое, надежное и стабильное, у премьера нет.

Единственное, что получило теперь правительство через закон об управлении объектами государственной собственности, – так это возможность немного переделить соответствующие объекты, всяческие там НАКи и ДАКи... Но Секретариат Президента слишком быстро среагировал на постановление относительно “Укрспецэкспорта”, а Ющенко остановил его действие с передачей в Конституционный суд.

Не обязательно так будет с каждым постановлением Кабмина относительно госимущества. Но есть другая проблема – если делить по-новому, то с учетом интересов всей коалиции, или и нового окружения Президента. Хотя лучше – и старого тоже. Потому что без этого можно провалить бюджет, когда до него опять дойдут руки.

Интересно, что ко всем этим проблемам, которые не дают возможность правительству Януковича развернуться на полную силу, никакого формального отношения не имеет формат коалиции – антикризисная она или широкая с участием “Нашей Украины”.

Отношение, правда, имеет сам процесс, в который Партия регионов втянулась как активная сторонница конституционной реформы с несколько искривленным представлением обо всех ее прелестях. Втянулась, невзирая на осознание потери времени и собственных “аргументов”.

Но это уже вопрос политической зрелости и мастерства.

Правительство оказалось в тупике, окутанное избыточным количеством разновекторных обязательств и без близкой перспективы выхода на “стратегическое пространство”, то есть к получению прибыли от собственного управления.

Не потому ли уже поползли слухи, будто то ли сам Янукович, то ли его окружение начинает “прозревать” относительно конституционной реформы и в дальнейшем, с позиций нынешней должности, двигаться к президентству с его прежними полномочиями...

Правда, слухи эти больше напоминают простую провокацию с целью получения от Януковича категорического опровержения таких намерений и очередной клятвы в верности реформе. Но правительству таки придется делать еще и этот выбор, поскольку в случае рассмотрения соответствующего вопроса в Конституционном суде его представитель должен будет изложить свои рассуждения.

Остается надеяться, что это решение Януковичу не придется постановлять все еще под грузом газовой неопределенности и бюджетного цейтнота. Но и это не исключено. Ведь Россия вряд ли захочет выпустить свою марионетку из рук слишком быстро.

Ирина Погорелова