Тимошенко просила деньги для дефицита бюджета во Франции

В этот раз Тимошенко прибыла в Париж в сиреневом… В свой первый визит она прилетала туда вся в белом… Репортаж

Встреча украинских и французских VIP-пов, ожидавшаяся в Украине еще в конце прошлого года, таки состоялась.

Премьер-министр Юлия Тимошенко съездила во Францию, где встретилась с президентом Николя Саркози.

Впрочем, тут не столько сама поездка оказалась интересна, сколько то, что происходило вокруг нее как в Украине, так и во Франции.

Поездку «подкислили» и «обострили» еще в Киеве – с утра появились сообщения, что арестован высокопоставленный таможенник Энергетической таможни в контексте растаможки газа, принадлежавшего РосУкрЭнерго. И перед вылетом в Париж Тимошенко должна была давать брифинг, оценивая и возмущаясь.

Вторая заметная «фишка» – интервью, которая Тимошенко дала французской газете Le Monde. Собственно, и не столько само интервью, сколько «царапнувшая» фраза о том, что ничего не помешает ей стать Президентом. Отвечая на вопрос журналиста: «Что может помешать вам стать Президентом?», Юлия Тимошенко, смеясь, сказала: «Ничто не помешает!».

Еще одним «достойным новостийным фоном» для отсутствовавшей в стране премьерши стали никем не ожидаемые «маски-шоу» в НАК «Нафтогаз Украины», где в течение всего дня сотрудники СБУ проводили следственные действия.

Среди журналистов даже стал обсуждаться вариант, что премьер отменит визит. Не отменила…

Однако, за такой вот «газовой завесой» несколько спрятались собственно результаты визита.

Реанимировать прежние программы

Украина и Франция намерены продолжить сотрудничество по реализации совместных программ, которые были намечены еще в 2005 году, когда Юлия Тимошенко в первый раз была премьер-министром Украины. Такая договоренность стала одним из основных результатов рабочего визита Тимошенко в Париж, который по приглашению президента этой страны Николя Саркози состоялся 4 марта.

Сразу по прибытии в столицу Франции Тимошенко провела достаточно длительную встречу с представителями крупнейших компаний, выразивших интерес в сотрудничестве с Украиной, в частности, с европейской аэрокосмической группой European Aeronautic, Defence & Space Co. (EADS), крупнейших энергетических компаний Areva, EDF и GDF Suez.

После этой встречи, Тимошенко отправилась к президенту страны. Николя Саркози встретил гостью на крыльце Елисейского дворца и сразу же провел внутрь, где в присутствии министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера и вице-премьер министра Украины Григория Немыри собственно и проходили получасовые переговоры.

После них Тимошенко во дворике дворца ответила на вопросы украинских и французских журналистов.

«Сегодня, по сути, мы проинвентаризировали все эти программы и наметили путь на ближайшую перспективу, как нам сотрудничать (по реализации этих программ)», – сказала украинский премьер. Она сообщила, что французская компания «Арева» готова усилить совместную с Украиной работу в направлении освоения шахт урановых руд. «Я думаю, что Украина с Францией будут сотрудничать в этом направлении», – отметила Тимошенко. Кроме того, в ходе встречи с представителями бизнеса обсуждалось сотрудничество в области безопасности и обороны. «Сегодня, когда мы встречались с представителями корпорации EADS, мы наметили пути, которые могут быть совместными в усилении контроля за границами, в объединении усилий по производству гражданских и военных самолетов, для совместного производства вертолетов», – сообщила Тимошенко.

Франция готова «заменить» Россию?

Кроме того, важной в переговорах с Саркози была тема финансовой помощи Украине. По словам Тимошенко, есть надежда, что такая помощь будет оказана Францией для покрытия дефицита госбюджета, причем не в рамках Международного валютного фонда, а на двусторонней основе. «Мы поднимали этот вопрос, обсудили, и я думаю, что поддержка Франции будет в этом направлении», – отметила Тимошенко, подчеркнув, что более конкретно говорить о финансовой помощи Францией можно будет после корректировки меморандума о сотрудничестве с МВФ, что может произойти уже в самое ближайшее время.

Также украинский премьер и французский президент обсудили, что необходимо предпринять в Украине для предотвращения распространения мирового финансового и экономического кризиса. «Мы обменялись опытом, и я думаю, что для Украины мы имеем много интересных предложений, которые по возвращении в Украину я обсужу с правительством, и мы будем воплощать эти шаги», – заявила Тимошенко.

Зачем японцам украинская ГТС?

Безусловно, в ходе разговора поднималась тема и энергетической безопасности. Тимошенко заверила Саркози в том, что все подписанные с Россией газовые соглашения исключают какие-либо проблемы по поставкам газа в Европу, и Украина как была, так и остается надежным транзитером газа. Украинский премьер высказала надежду, что 23 марта на специальной конференции в Брюсселе будет определена сумма, необходимая НАК «Нафтогаз Украины» для модернизации газотранспортной системы. Причем, позже, в самолете по пути в Киев Григорий Немыря сообщил, что Россия дала предварительное согласие на участие в этой конференции. «По предварительной информации, министр энергетики РФ Сергей Шматко собирается принять участие в этой конференции», – сказал он, отметив, что эта информация получена от Европейской комиссии.

Немыря отметил, что в ходе конференции будет рассмотрен бизнес-план, разработанный НАК «Нафтогаз Украины», включающий ряд проектов по привлечению инвестиций для модернизации ГТС. По словам вице-премьера, ключевыми финансовыми организациями для модернизации ГТС на сегодня являются Всемирный банк, ЕБРР и Европейский инвестиционный банк.

Вместе с этим, предполагается привлечение инвестиций и от частных компаний.

«Речь идет о привлечении инвестиций в виде кредитов и грантов… Но на самой конференции не будет приниматься решение по каким-то конкретным соглашениям», – сказал Немыря, отметив, что конференция станет своего рода тестом относительно того, какой интерес модернизация украинской ГТС вызывает у международных финансовых организаций и частных компаний.

В этом контексте следует отметить, что в процессе обсуждения вариантов финансирования модернизации ГТС снова может встать вопрос о создании консорциума по управлению системой, чему категорически противится правительство Украины. По некоторым информации, в правительстве рассматривается альтернативный вариант получения необходимых, по предварительным данным, 2,5 млрд. долларов на эти цели, из Японии. Есть неофициальная информация, что две японские корпорации заинтересованы во вложении средств в украинскую ГТС. Правда, на каких условиях пока неизвестно. Однако ни о каком консорциуме по управлению речь, похоже, не идет.

Но все будет зависеть от результатов брюссельской конференции, участие в которой планирует принять Тимошенко. Официального подтверждения этому пока нет.

Что подарила Тимошенко французскому коллеге осталось в тайне

Также в ходе поездки в Париж Тимошенко провела встречу с премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, которому в этот день исполнилось 55 лет. Какой подарок преподнесла имениннику его украинская коллега, неизвестно.

К сожалению, встреча происходила без участия журналистов, как впрочем, и все другие встречи в ходе визита.

Позже «личный министр иностранных дел» Тимошенко Немыря рассказал, что Фийон заявил о готовности правительства Франции оказать всестороннюю помощь Украине в подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году, учитывая тот факт, что Франция имеет опыт проведения подобных мероприятий. А деловые круги страны готовы инвестировать в проекты, связанные с Евро-2012.

Соответствующее соглашение может быть подписано уже в апреле. Главы правительств Украины и Франции договорились разработать дорожную карту двустороннего сотрудничества на 2010-2011 годы.

Также по просьбе Тимошенко состоялась ее встреча с министром экономики, финансов и промышленности Франции, Кристин Лагард (во Франции для управления всеми этими отраслями хватает одного министра!). Которая заявила о необходимости скоординированных действий всех ветвей власти в странах, которые намерены результативно бороться с последствиями финансового кризиса.

Стоит напомнить, что в 2005 году Украина и Франция подписали 11 протоколов и меморандумов о сотрудничестве в различных сферах с компаниями ARCELOR, AREVA, SAGEM DS, Gaz de France, EADS.

Кроме того, три компании заявили о намерениях начать бизнес в Украине, в частности, по строительству дорог, и взять в концессию один из морских портов, компания "Сен-Гобен" задекларировала желание построить несколько заводов по производству изделий из стекла.

Ну, если о деловых итогах, то – все.

Впрочем, журналисты, а особенно журналистки, сопровождавшие Тимошенко в Париж, втайне ожидали увидеть – как повлияет на несгибаемую Юлю романтическая атмосфера города любви. Успеет ли она забежать в, ставший притчей во языцех, бутик Louis Vuitton, какие подарочки купит дочке Евгении к 8 марта, какие достопримечательности посетит вопреки всему? Увы, с одной стороны, «жесткие новости» с украинских полей не давали Тимошенко размякнуть и поддаться обаянию французской столицы. А с другой, не менее жесткий протокол развел журналистов и премьера – увидели мы ее лишь при встрече с Саркози и на подходе к прессе. Впрочем, журналисты успели оценить элегантное сиреневое платье, в котором Тимошенко приехала покорять Париж во второй раз. В свой первый июньский визит 2005 года в Париж она прилетала в белоснежном наряде…

Юрий Дощатов, фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН