Кабмин назначил Суслова главой Госфинуслуг

Кабинет министров Украины назначил Виктора СУСЛОВА руководителем Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) вместо Валерия АЛЕШИНА, назначенного заместителем министра финансов.

Как сообщили УНИАН в Секретариате Кабинета министров, такое решение было принято сегодня на заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, В.Суслов уже возглавлял Госфинуслуг с 24 декабря 2002 года по 27 апреля 2006 года.