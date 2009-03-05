Кабмин назначил Суслова главой Госфинуслуг
18:50, 05 марта 2009Политика
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Решение принято на заседании
Кабинет министров Украины назначил Виктора СУСЛОВА руководителем Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) вместо Валерия АЛЕШИНА, назначенного заместителем министра финансов.
Как сообщили УНИАН в Секретариате Кабинета министров, такое решение было принято сегодня на заседании правительства.
Как сообщал УНИАН, В.Суслов уже возглавлял Госфинуслуг с 24 декабря 2002 года по 27 апреля 2006 года.
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