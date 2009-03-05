ВР согласилась с предложениями Ющенко

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О плате за землю" с предложениями Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовал 401 народный депутат из 438 зарегистрированных в сессионном зале.

Президент Украины указал, что принятый Верховной Радой Украины 15 января 2009 года Закон Украины "О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О плате за землю" не может быть подписан по ряду оснований.

Законом, поступившим на подпись, предлагалось освободить предприятия, учреждения, организации, общественные организации физкультурно-спортивной направленности, в том числе аэроклубы и авиационно-спортивные клубы Общества содействия обороне Украины, от уплаты земельного налога за земельные участки, которые находятся в их собственности, на которых размещены спортивные сооружения, используемые для проведения всеукраинских, международных соревнований и учебно-тренировочного процесса сборных команд Украины, базы олимпийской и паралимпийской подготовки.

В то же время Президент отметил, что Конституцией Украины гарантирована защита прав всех субъектов права собственности и ведения хозяйства, конкуренции в предпринимательской деятельности. Вопреки этим конституционным предписаниям положения закона, поступившего на подпись, не распространялось на предприятия, учреждения, организации, общественные организации физкультурно-спортивной направленности, в которых земельные участки, на которых размещены спортивные сооружения, используемые для проведения всеукраинских, международных соревнований и учебно-тренировочного процесса сборных команд Украины, базы олимпийской и паралимпийской подготовки, находятся не в собственности, а в пользовании. Возражения Президента вызвало и то, что, предусмотрев право отдельных субъектов физкультурно-спортивной направленности не платить в бюджет земельный налог, законом не определены направления использования ими неуплаченных сумм земельного налога, следствием чего может стать нецелевое (не на цели, связанные с развитием физической культуры и спорта в Украине) их использование. Учитывая это, было рекомендовано дополнить закон, поступивший на подпись, положениями о целевом характере использования неуплаченных сумм земельного налога, что будет отвечать требованиям части четвертой статьи 49 Конституции Украины, в соответствии с которой государство заботится о развитии физической культуры и спорта.