Общее собрание коалиции отменили

Общее собрание коалиции, которое планировалось провести сегодня в 19.00, отменено.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

Объясняя причины отмены собрания, народный депутат отметил, что «тот повод, который служил инициативой проведения этого собрания, уже урегулирован».

Как сообщал УНИАН, во время общего собрания планировалось обсудить ситуацию, которая возникла в связи с освобождением от должности министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО. Причем на проведении общего собрания настаивала фракция "Наша Украина – Народная самооборона".