Кучма надеется, что Гонгадзе жив

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА надеется, что украинский журналист Георгий Гонгадзе жив. Об этом он сказал сегодня во время видео-моста Киев - Москва - Тбилиси - Ереван "Украина и СНГ во время мирового финансового кризиса".

«Некоторые говорят, мне это больше нравится, может, он жив. Я знаю, что те депутаты Верховной Рады Украины, которые ездили в Германию и проводили экспертизу частички тела, найденного в Киевской области, то та экспертиза не подтвердила, что это тело Г.Гонгадзе. Есть хоть одна зацепка», - сказал Л.КУЧМА.

В то же время, он высказал уверенность в том, что исчезновение Г.Гонгадзе является политической акцией.

«Человека, если его убили, убивают в одном месте, потом через день или через два хоронят в другом месте, но так, чтобы его обязательно нашли», - сказал он.

Л.КУЧМА отметил, что Г.Гонгадзе он не знал лично и видел его только один раз на пресс-конференции.

Он отметил, что его можно подозревать, что он что-то не сделал для выяснения всех обстоятельств дела, но Виктор ЮЩЕНКО делал все, чтобы на этом поставить точку.

Л.КУЧМА подчеркнул, что, в любом случае, в этом деле не все еще сказано, потому что до сих пор не понятно, кто за всем этим стоит.

Как сообщал УНИАН, Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства.

В ноябре того же года его обезглавленное тело было обнаружено в лесу вблизи населенного пункта Тараща Киевской области. Вскоре после этого были обнародованы записи, сделанные бывшим майором Управления государственной охраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО в кабинете в то время Президента Украины Л.КУЧМЫ. На пленке голос, похожий на голос Л.КУЧМЫ, отдает распоряжение "разобраться с журналистом". Следствие, однако, не рассматривает экс-президента фигурантом дела об убийстве.

В 2008 году трое бывших сотрудников департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - полковники Валерий КОСТЕНКО и Николай ПРОТАСОВ, майор Александр ПОПОВИЧ - были признаны виновными в совершении убийства журналиста и приговорены к 12 (В.КОСТЕНКО и А.ПОПОВИЧ) и 13 годам (Н.ПРОТАСОВ) лишения свободы. Еще один обвиняемый - бывший руководитель упомянутого департамента МВД Алексей ПУКАЧ - находится в розыске. При этом заказчики убийства до сих пор не установлены.

23 февраля 2009 г. Л.КУЧМА в очередной раз допрошен следователем Генеральной прокуратуры Украины по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.