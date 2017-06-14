На Трампа подали в суд почти 200 законотворцев США - СМИ

На президента США Дональ Трампа подали иск 196 законодателей, обвиняя президента в нарушении Конституции, сообщает Reuters.

Издание сообщает, что иск подали по меньшей мере 30 сенаторов и 166 членов Палаты представителей. Это стало самым большим числом законодателей, которые когда-либо судились с президентом США.

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Демократы заявляют, что Трамп даже после вступления на должность президента продолжает получать через контролируемые им ранее компании выплаты от правительств других государств. Кроме того, как указывают демократы, Трамп сохранил в собственности компании, которые принадлежали ему, только передав их под управление трастового фонда, во главе которого стоят его сыновья, чтобы избежать конфликта интересов.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп предоставил министру обороны Джиму Маттису право решать, какое количество американских военных будут находиться в Афганистане.

Такое решение даст Пентагону возможность увеличить контингент американских военных в Афганистане. Конкретное решение об увеличении контингента еще не принято. В Пентагоне от комментариев отказались.