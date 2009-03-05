Черновецкий: соседи ненавидят меня и моего кота Яшу

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ дал короткую пресс-конференцию в своем доме, который расположен в Конча-Заспе, и показал его представителям СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, во дворе дома первым журналистам встретился автомобиль «скорой помощи» «Борис», и, как выяснилось далее, врачи этой службы дежурят у мэра на протяжении его болезни (как известно, у мэра воспаление легких – УНИАН).

Мэр вначале привел на встречу с журналистами своих внуков, но вскоре дети покинули зал. Мэр ответил буквально на три вопроса, и после этого предложил журналистам посмотреть некоторые комнаты его дома, а также пригласил угоститься чаем с медом и пирожками.

В процессе экскурсии по дому мэр показывал, где и как работает дома над проблемами города. Он показал свою спальню, где возле постели, на тумбочке, находилась икона Иисуса Христа и Библия.

На вопросы журналистов, кто является его соседями, мэр сказал, что не интересовался и не знает этого.

«У меня 45 соток», - сообщил городской голова о своем участке. «Я живу как многие из киевлян. Соседей не знаю, они меня избегают, ненавидят меня и моего кота Яшу», - добавил он.

Кота Яшу мэр не смог показать журналистам, объясним это тем, что сейчас весна и кот ушел «гулять».

Мэр пообещал, что в ближайшее время назначит расширенную пресс-конференцию, на которой ответит на все вопросы, интересующие журналистов.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также подчеркнул, что, несмотря на болезнь, «держит руку на пульсе того, что происходит в Киеве, знает абсолютно все и напряженно работает над проектом бюджета-2009».

«Здесь находятся врачи, которые, к сожалению, не дадут мне возможности сейчас развернуто ответить на все вопросы, интересующие не только киевлян, но и всех украинцев», - пояснил городской голова.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поблагодарил представителей СМИ за то, что они нашли время его проведать.