10 нардепов пошли освобождать Шепитько из-под стражи – БЮТ

10 народных депутатов из фракции Блока Юлии Тимошенко отправились в следственный изолятор временного содержания на ул. Глубочицкой, чтобы освободить из-под стражи заместителя начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тараса ШЕПИТЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь фракции БЮТ Тарас ПАСТУШЕНКО.

Он напомнил о вчерашнем решении суда, который своим постановлением прекратил следственные действия по уголовному делу в отношении должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины» и Энергетической таможни.

По словам Т.ПАСТУШЕНКО, народные депутаты считают, что на основании этого решения суда милиция должна освободить Т.ШЕПИТЬКО из-под стражи.

Как сообщал УНИАН, в рамках возбужденного 2 марта уголовного дела по факту завладения должностными лицами НАК "Нафтогаз Украины" по предварительному сговору с группой лиц 6,3 млрд. куб. м природного газа на сумму свыше 7,4 млрд. грн. работники СБУ 3 марта задержали заместителя начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Т.ШЕПИТЬКО, а 4 марта проводили следственные действия и пытались изъять документы в центральном офисе НАК "Нафтогаз Украины".

И.о. председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы, который своим постановлением прекратил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе на 17 марта.