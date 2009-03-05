Следователи СБУ и бойцы «Альфы» покинули здание Укртрансгаза

Следователи СБУ, которые прибыли сегодня утром в сопровождении бойцов подразделения «Альфа» в здание ДК «Укртрансгаза» НАК «Нафтогаз Украины» для проведения следственных действий, покинули помещение компании.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Они покинули здание. Составили протокол, что у них не взяли документы. Все закончилось…», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 марта утром следователи СБУ в сопровождении бойцов подразделения «Альфа» пытались войти в здание ДК «Укртрангаза» для проведения следственных действий.

Напомним, в рамках открытого 2 марта уголовного дела по факту завладения должностными лицами НАК "Нафтогаз Украины" по предварительному сговору с группой лиц 6,3 млрд. куб. м природного газа на сумму свыше 7,4 млрд. грн. работники СБУ 3 марта задержали заместителя начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тараса ШЕПИТЬКО, а 4 марта проводили следственные действия и пытались изъять документы в центральном офисе НАК "Нафтогаза Украины".

И.о. главы правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы, который своим постановлением приостановил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе на 17 марта.