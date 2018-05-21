«Маски-шоу» в Нафтогазе (фоторепортаж)

«Неизвестны люди в черных масках и черном камуфляже... перепрыгнули через турникет и пошли гулять по НАКу», – этими словами пресс-секретаря "Нафтогаза" Ильи САВВИНА и началась увлекательная, почти детективная история, которая приковала к себе внимание всей Украины .

СБУ объяснила, что проводит следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту присвоения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа. Между тем одно такое должностное лицо уже забирала "скорая".

Не медлили и народные депутаты - около 20 бютовцев (очевидно, для паритета?) подтянулись к Нафтогазу. "Альфа" перегородила дорогу - а не тут-то было...

С двух представителей СБУ депутати-бютовцы стянули маски, заявляя при этом, что они «выполняют преступные приказы» и «работают на ФИРТАША».

Никаких спецсредств ни сотрудники СБУ, ни охрана НАК "Нафтогаз" не применяли.

Следователи СБУ работали с документами в здании «Нафтогаза», поскольку не считали целесообразным забирать их с собой.

Начальник юридической службы НАК «Нафтогаз Украины» Сергей ДАВИДЕНКО рассказал журналистам, что сотрудники СБУ пытались изъять оригиналы украинско-российских документов, которые были подписаны 19 января 2009 года в Москве.

В конечном итоге под вечер Шевченковский районный суд г. Киева своим постановлением приостановил следственные действия по делу относительно должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины».

Однако политическое напряжение вокруг события настолько высоко, что продолжение точно следует...

Дарья Терещенко, фото Владимира Гонтара, УНИАН