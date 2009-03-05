У Ющенко просят спокойно отдать газовые документы СБУ

Заместитель главы секретариата президента Александр Шлапак выступает против политизации ситуации вокруг работы Службы безопасности Украины в "Нафтогазе Украины" и "Укртрансгазе".

Об этом он сказал в четверг в Кабмине, отвечая на вопросы журналистов.

"Ни в коем случае не надо политизировать этот процесс. Есть мутное дело, достаточно сложное, в котором надо разобраться правоохранителям – и они должны этим заниматься", - заявил Шлапак.

"Если им для этого нужны документы, я бы призвал тех, кто эти документы подписывал, – спокойно отдать их и всячески, как полагается, помогать следствию для того, чтобы разобраться, на чьей стороне правда", - отметил он.

На вопрос, почему нельзя было изъять эти документы без участия спецподразделения "Альфа", Шлапак ответил: "Насколько мне известно, по просьбе СБУ и Генпрокуратуры относительно передачи документов, эти документы предоставлены не были".

Украинская правда