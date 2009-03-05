Тимошенко встречается с НУ-НС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приняла участие в заседании фракции "Наша Украина – Народная самооборона".

Об этом в интервью агентству УНИАН сообщила народный депутат Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО (фракция НУ-НС).

По ее словам, «кадровые вопросы не обсуждались». Она отметила, что народные депутаты фракции ставили вопрос о необходимости «жесткого выполнения решений коалиции».

Как сообщила И.ГЕРАЩЕНКО, речь шла о недопустимости ситуации, когда коалиция принимает решение не голосовать за отставку Владимира ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел, а в результате это не выполняется.

И.ГЕРАЩЕНКО отметила, что на заседании фракции прозвучало «предостережение, что такая процедура не может применяться в отношении министров, которые избраны в правительство от фракции НУ-НС». По ее словам, на заседании фракции НУ-НС отмечалось, что «не является правильным», когда на телеэкранах преобладают «вражда и ссоры» между должностными лицами государства.

Депутат отметила, что в настоящее время заседание фракции еще продолжается.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада Украины отправила в отставку В.ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины. Это решение поддержали 250 народных депутатов, в частности, 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 27 – от КПУ.

Народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО заявил, что 49 депутатов-«бютовцев» проголосовали за отставку В.ОГРЫЗКО вопреки решению фракции.

В свою очередь, народный депутат Украины, лидер группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что решение о поддержке фракцией БЮТ постановления об отставке В.ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел было принято премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отвергла обвинения В.КИРИЛЕНКО. «В качестве министра ОГРЫЗКО меня радикально не устраивал. Это непрофессиональный человек, человек, который системно занимался провокациями против правительства. Но, вместе с тем, понимая настроение фракции, которая хотела всеми 155 голосами поддержать отставку ОГРЫЗКО, мы обратились к фракции, чтобы сейчас ради спокойствия ситуации не голосовать. Однако наша фракция, хотя ее критикуют, является демократической, депутаты не сдержали своих эмоций и все же уволили ОГРЫЗКО», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.