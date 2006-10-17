Турчинов предлагает Нашей Украине покончить с ”политическими выкрутасами”

Блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» должны строить свое сотрудничество на основе подписанного ими соглашения о создании демократической коалиции.

Такое мнение в интервью журналистам высказал один из руководителей фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ТУРЧИНОВ выразил надежду, что «Наша Украина» не изменит завтра свое решение о переходе в оппозицию, и подчеркнул, что БЮТ надеется на координацию действий в оппозиции этих двух политических сил.

Комментируя предложение «Нашей Украины» о создании конфедерации оппозиционных сил «Европейская Украина», А.ТУРЧИНОВ отметил, что «конфедерации, федерации, оппозиции и тому подобное - это, мне кажется, политические выкрутасы, которые не имеют ничего общего с реальной оппозиционной работой”. “Если наши коллеги приняли для себя окончательное решение и действительно отзовут министров из правительства ЯНУКОВИЧА и начнут работать не только разговорами, но и конкретными делами, мы не видим вообще никаких проблем», - сказал он.

При этом А.ТУРЧИНОВ напомнил журналистам, что в свое время эти две политические силы подписали соглашение о создании демократической коалиции. «Оно очень долго и тяжело обсуждалось и, к сожалению, именно эти разговоры привели к тому, что наши коллеги, социалисты, не выдержали искушения и предали, но мне неизвестно, чтобы «Наша Украина» отзывала свои подписи из этого соглашения», - сказал он.

Представитель БЮТ считает, что это соглашение является основанием для формирования “того же оппозиционного правительства, там даже должности все распределены». По мнению А.ТУРЧИНОВА, создание каких-то новых форматов, переговоры по этому поводу приведут к тому, что над этими политическими силами будут смеяться. «Хватит переговоров, словесной эквилибристики, нужно работать, и для этого есть все основания», - сказал он.