Сторонники Витренко автобусами едут к ЦИК

Почти сутки около 60 кандидатов Блока Натальи Витренко находятся в здании ЦИК Украины, где сегодня должны быть объявлены окончательные итоги парламентских выборов.

Как сообщила РИА Новости представитель блока Людмила Самсенко, "главе ЦИК Украины Ярославу Давыдовичу был передан документ, в котором содержится протест против объявленных предварительных данных итогов выборов".

По предварительным данным, Блок Натальи Витренко недобрал 0,07% голосов до преодоления трехпроцентного барьера, необходимого для прохода в парламент.

Собеседник агентства отметила, что "это не захват здания ЦИК Украины. Мы прошли сюда, пользуясь удостоверениями кандидатов в народные депутаты. Мы требуем пересчета итогов голосования".

Как сказала Самсенко, у здания ЦИК собираются сторонники блока. "К настоящему времени подъехало четыре автобуса со сторонниками объединения из Харькова, два автобуса - из Херсонской области, Чернигова и других городов Украины.

РИА "Новости"