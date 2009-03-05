Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит с рабочей поездкой Шевченковский район Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера председатель Шевченковской районной государственной администрации в Киеве Виктор ПИЛИПИШИН на пресс-конференции, которая состоялась после совещания у главы государства.

“В конце встречи Президент принял мое приглашение, и было принято решение о том, что он на несколько часов приедет в Шевченковский район и ознакомится с ситуацией в районе, изучит проблемы, которые есть в районе, для того, чтобы иметь больше впечатлений, большее понимания ситуации в районах Киева, как они живут”, - сказал В.ПИЛИПИШИН.

“Мы, председатели районов, думаем, что это очень хороший знак”, - добавил он, говоря также от имени других председателей столичных райадминистраций, в частности Святошинской Владимира МАЗЕПЫ и Дарницкой Виталия СТАШУКА, которые также приняли участие в пресс-конференции.

Точная дата визита В.ЮЩЕНКО в Шевченковский район, по словам В.ПИЛИПИШИНА, еще не определена, но он считает, что это произойдет в этом месяце.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Президент проводил совещание с руководством Киева для решения неотложных проблем столицы.

На брифинге после совещания заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ, в частности, сказал, что было договорено, что в ближайшие дни Президент осуществит рабочую поездку в один из районов г. Киева, где проанализирует бюджетные отношения в столице на примере отдельного района.