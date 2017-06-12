Привлечение граждан к избирательной реформе в Украине: украинцы недооценивают значимость своего голоса

Организаторы ставили цель поднять уровень осведомленности граждан о своей роли в реформах в Украине и собрали экспертов по выборам, парламентариев, активистов и партийцев, чтобы обсудить роль политических партий, гражданского общества и граждан в продвижении избирательной реформы.

Пэт Мерло, директор избирательных программ НИИ,прокомментировал ситуацию относительно реформ: «Во всех странах, что я знаю, и в Украине в частности, граждане готовы к реформам. Нужно приобщать их к таким мерам, чтобы обсуждать с ними повестку дня и они понимали, каким образом каждый из граждан может помочь в этом процессе реформ. Показать гражданам, что их слушают политики, что их слушают медиа».

Александра Скиба, заместитель председателя Института «Республика», отметила, что украинцам нужно быть активными, больше изучать информации, больше привлекаться к общественным организациям, воздействовать, использовать инструменты участия, общаться с властью. По результатам исследований Института 15% украинцев знают своих местных депутатов, однако если хотя бы эти 15% системно заявлять о своей позиции политикам, любые реформы станут продвигаться значительно быстрее

Главный советник и старший директор НДИ в Украине Мэри О'Хейген отметила, что избирательная реформа будет возможна в Украине только при условии консенсуса. «Международный опыт демонстрирует, - чем большего согласия относительно избирательной реформы сумеют достичь политики, тем быстрее удастся достичь изменений», - отметила госпожа О'Хейген.

Во время марафона участники обменялись опытом относительно разных подходов в привлечении граждан к избирательной реформы и узнали о креативные и просветительские методы ее продвижения в Украине. Мария Лєвонова, главный аналитик CENTREUA, отметила, что политика может быть успешной только при поддержке и понимании граждан. «Прежде всего граждан нужно привлекать для того, чтобы понять, будут ли они поддерживать и, какие позиции нужно отстаивать в новой политике», - добавила эксперт.

Плодотворное сотрудничество избирателей, политиков, общественных активистов и медиа положительно повлияет на продвижение избирательной реформы в Украине, - уверяют организаторы, но не менее активными должны быть мероприятия по повышению осведомленности граждан о важности их роли в избирательных процессах. На сегодня граждане должны стать движущей силой в продвижении реформ в Украине.

Медийный марафон «Выборы: VOX CIVIUM. Привлечение граждан к избирательной реформы в Украине» был организован в сотрудничестве программы «Ответственная и подотчетная политика в Украине», которая выполняется Национальным Демократическим Институтом (НДИ) и Международной Фундацией Избирательных Систем (IFES), и проекта «Включайся!» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Правительства Канады.