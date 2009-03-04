В здание Нафтогаза ворвались люди в камуфляже
12:43, 04 марта 2009Политика
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Информация пресс-центра
Неизвестные люди в черной камуфляжной форме и масках сегодня ворвались в здание НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь НАК «Нафтогаз Украины» Илья САВВИН.
«Не предоставив никаких документов, они пришли в черных масках и черном камуфляже. Естественно, охрана их не пустила, но они перепрыгнули турникет и пошли гулять по НАКу», – сказал он.
При этом И.САВВИН уточнил, что людей в масках - около 20-ти.
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