В здание Нафтогаза ворвались люди в камуфляже

Неизвестные люди в черной камуфляжной форме и масках сегодня ворвались в здание НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь НАК «Нафтогаз Украины» Илья САВВИН.

«Не предоставив никаких документов, они пришли в черных масках и черном камуфляже. Естественно, охрана их не пустила, но они перепрыгнули турникет и пошли гулять по НАКу», – сказал он.

При этом И.САВВИН уточнил, что людей в масках - около 20-ти.