Что означает отставка Огрызко?

Сегодня Верховная Рада 250-ю голосами “за” отправила в отставку Владимира Огрызко с должности министра иностранных дел Украины. За отставку проголосовали 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ и 27 – от КПУ. “Это решение не стало для меня неожиданностью, равно как и для моих коллег”, - заметил сам Огрызко после голосования, добавив, что с самого начала было понятно, что “неугодных” политиков будут убирать из состава правительства. Почему сняли Владимира Огрызко и что теперь ожидает внешнеполитическое ведомство Украины, УНИАН поинтересовался у экспертов. Валерий Чалый, директор международных программ Центра Разумкова: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИМИДЖ СТРАНЫ ОПЯТЬ СТАНОВИТСЯ РАЗМЕННОЙ КАРТОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ Что касается правовых аспектов сегодняшнего решения. В действительности решение Конституционного Суда Украины от 11 декабря 2007 года толкует и дает ответ на то, могла ли Верховная Рада рассматривать вопрос об освобождении от должности министра иностранных дел. Согласно этому решению, в соответствии с пунктом 12 части второй статьи 85 Конституции Украины, такие действия были правомочны. Другое дело, была ли соблюдена полностью процедура в самом парламенте?

После внесения изменений в Конституцию Украины (напомню, изменения, которые вносились при голосовании некоторыми депутатами двумя руками) мы получили парадоксальную ситуацию: Президент, который руководит внешней политикой, отвечает за внешнеполитическую линию, не имеет фактически всех инструментов ее реализации. Проблема заключается в том, что реформа политической системы и конституционная реформа не завершена, и она сегодня ставит очень много проблемных вопросов.

Что произошло сегодня в парламенте? Сегодня в парламенте не состоялся профессиональный разговор о путях и методах формирования эффективной внешней политики Украины. В парламенте произошла просто политическая расправа над конкретным должностным лицом, причем не по тому вопросу, который относился к обсуждению. А решение принималось, как это было объяснено с трибуны, о якобы “антироссийской позиции” министра. Все это очень прозрачно, и вопрос в действительности в том, была ли координация такого решения, каким образом это происходило, что это значит в перспективе для страны, какой баланс между внутренними убеждениями в частности депутатов от БЮТ, которые проголосовали за отставку, и какими-то дополнительными внешними влияниями? Хотелось бы верить, что в действительности этот лишь кадровый вопрос, а не вопрос смены приоритетов внешней политики Украины в будущем.

Четко проявились позиции политических сил, лидеры которых будут одними из ключевых фигур во время следующих президентских выборов. Для меня как эксперта по международным вопросам - это очень серьезный сигнал о позиции фракций: и Партии Регионов, и персонально Виктора Януковича (с фракцией коммунистов и ее лидером Петром Симоненко все понятно уже давно), и БЮТ, и персонально Юлии Тимошенко. Этот вопрос сегодня проявился очень остро. Он требует серьезной дискуссии и на экспертном, и на политическом уровнях. Если мы сегодня не дадим правильного ответа, то боюсь, что после президентских выборов и после изменений, внесенных в Конституцию, мы можем иметь очень угрожающие тенденции.

Сейчас, к сожалению, это будет еще одним негативным моментом, который повлияет и на эффективность осуществления внешней политики Украины, и на восприятие Украины как прогнозируемого, последовательного партнера в международных отношениях. Международный имидж страны опять становится разменной картой для внутренней политической борьбы.

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел Украины ВСЕГДА СУЩЕСТВУЮТ ПОВОДЫ, ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ ВОПРОС ОБ ОТСТАВКЕ ГЛАВЫ МИД

По моему убеждению, всегда существуют поводы для того, чтобы затронуть вопрос об отставке министра иностранных дел. Что касается этой конкретной ситуации, был найден повод, связанный с рассмотрением в международном суде ООН вопроса по континентальному шельфу и экономической морской зоне в Черном море вокруг острова Змеиный.

Отставка вызовет соответствующий резонанс и определенную реакцию. Начнется анализ причин, которые привели к ней. Понятно, что это будет отражаться на имидже страны. Это будет анализироваться с точки зрения возможного изменения внешнеполитического курса нашего государства, и это не может не привести к новым непрогнозируемым осложнениям в реализации внешнеполитической деятельности нашего государства. Мне хотелось бы отметить, что изменение главы внешнеполитического ведомства не приведет к кардинальным переменам или переориентации внешнеполитического курса нашего государства.

Иван Попеску, народный депутат от ПР, член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы: МИНИСТЕРСТВО ПРОВОДИЛО ОДНОБОКУЮ ПОЛИТИКУ Что касается отставки - это показатель того, что министерство иностранных дел должно проводить сбалансированную политику, которая отражает консолидированные интересы власти Украины, в том числе и Верховной Рады. А выходит, что в последнее время министерство проводило только однобокую политику.

Вместо того, чтобы претворить в жизнь лозунг, что наши соседи - стратегические партнеры, какую позицию заняло министерство во время событий на Кавказе в сентябре 2008 года? Вместо того, чтобы решить вопрос об обеспечения наших интересов в продвижении на экономическом фронте, особенно сейчас в кризисной ситуации, у нас продвигался вопрос признания Голодомора геноцидом. В результате у нас не лучшие отношения с соседями, в первую очередь с Россией... вопрос газа и другие вопросы, в которых министерство иностранных дел должно держать руку на пульсе. Чтобы предотвратить такие случаи в будущем, министерство должно вести себя очень осторожно и дипломатично с тем, чтобы обеспечить интересы Украины не только на краткосрочную перспективу, но и на длительную. Конечно, Партия регионов, исходя из этих рассуждений, проголосовала за отставку.

Отставка министра принимается не в форме закона, поэтому Президент не может наложить вето. Поскольку это постановление Верховной Рады, его подписывает председатель Верховной Рады, и оно вступает в силу с момента подписания. Даже если Президент оставит министра Огрызко в качестве и.о., как только будет подписано постановление, он уже не будет министром иностранных дел. Возникает вопрос, как будут проводиться переговоры с представителями и главами других дипломатических миссий? Скорее всего, по своим направлениям будут работать заместители министров... Но в этой ситуации было бы целесообразно срочно подумать и представить новую кандидатуру. Среди наших коллег есть люди, которые имеют соответствующий опыт. Но, к сожалению, Президент и правительство их подавать не будут.

Андрей Шкиль, народный депутат от БЮТ, член комитета ВР по иностранным делам: ПОКА ОТСТАВКА НЕ СОСТОЯЛАСЬ

Лишь треть бютовцев поддержала отставку. Нужно у них спросить, почему они так голосовали. Я голосовал против отставки.

Есть вопросы к правомерности и правомочности этого постановления. Но это должны уже реагировать представители НУ-НС.

Сейчас не столько вопрос в оценке деятельности, сколько в реакции на угрозы объявления персоной нон-грата Черномырдина. Это побуждало к резким заявлениям представителей Компартии и части Партии регионов.

В действительности оценивать деятельность Огрызка нужно критически. Но эта критика, конечно, не достигает того уровня, чтоб его освобождать, - это не приведет к улучшению внешней политики Украины, потому что этой сферой, согласно Конституции, руководит Президент, а Огрызко или кто-либо другой на его месте будет исполнительным звеном.

То, что поводом к отставке стало решение Гаагского суда – это просто смешно.

Нужно адекватно посмотреть на ситуацию с отставкой. Пока отставка не состоялась.

Опрашивала Анна Ященко