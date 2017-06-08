Нацагентство по предотвращению коррупции полностью проверит декларации Гонтаревой

Нацагентство по предотвращению коррупции решило провести полную проверку имущественных деклараций за 2015-2016 годы главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в ведомстве.

Читайте такжеМиллионный отдых Гонтаревой на Мальдивах начинает подтверждаться официально - журналист (документ)По его данным, глава агентства Наталья Корчак приняла решение, которым поручила своему заместителю Руслану Радецкому провести "контроль и полную проверку" деклараций ряда чиновников, среди которых есть и Гонтарева.

Также в документе значатся заместитель председателя Киевской областной госадминистрации Олег Мищенко, первый заместитель начальника налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в Донецке Олег Соколов, судья Приморского райсуда Одессы Олег Крикливый, мэр Лимана Донецкой области Петр Цимидан и другие.