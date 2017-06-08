Нацагентство по предотвращению коррупции полностью проверит декларации Гонтаревой
Нацагентство по предотвращению коррупции проверит имущественные декларации председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
Нацагентство по предотвращению коррупции решило провести полную проверку имущественных деклараций за 2015-2016 годы главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в ведомстве.
Читайте такжеМиллионный отдых Гонтаревой на Мальдивах начинает подтверждаться официально - журналист (документ)По его данным, глава агентства Наталья Корчак приняла решение, которым поручила своему заместителю Руслану Радецкому провести "контроль и полную проверку" деклараций ряда чиновников, среди которых есть и Гонтарева.
Также в документе значатся заместитель председателя Киевской областной госадминистрации Олег Мищенко, первый заместитель начальника налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в Донецке Олег Соколов, судья Приморского райсуда Одессы Олег Крикливый, мэр Лимана Донецкой области Петр Цимидан и другие.