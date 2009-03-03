Что будет с бютовцами, которые проголосовали за отставку Огрызко

Первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН называет демократией голосование части депутатов из БЮТ за отставку Владимира ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел вопреки решению фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал в интервью журналистам, комментируя ситуацию, когда фракция БЮТ заявляла о том, что не будет голосовать за отставку, но 49 народных депутатов-бютовцев проголосовали “за”.

По его словам, такое голосование части фракции является ответом на вопрос, который часто ставят журналисты: «Существует ли демократия в БЮТ?» «Действительно, она существует, вы слышали, что решение фракции было одно, но есть мнение отдельных депутатов», - сказал он.

По его словам, в 14 часов на заседании фракции БЮТ будет обсуждаться эта ситуация. В то же время, А.КОЖЕМЯКИН отвергает возможность применения какого-то наказания к народным депутатам, которые голосовали за отставку В.ОГРЫЗКО.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что сам не голосовал за отставку и «даже давал команду, чтобы фракция не голосовала».

На уточняющий вопрос, были ли еще такие проявления демократии, когда значительная часть фракции голосует вопреки решению фракции, А.КОЖЕМЯКИН ответил: «Ну почему же, были, когда два-пять народных депутата голосовали по-другому».

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что сегодня на заседании фракции народным депутатам, которые голосовали за отставку В.ОГРЫЗКО, «будет что сказать», поскольку бывший министр иностранных дел нередко выполнял чужие указания. По его словам, есть вопрос к нему по поводу «сомнительных результатов Гаагского суда» и относительно директив, которые рассылались В.ОГРЫЗКО в дипломатические представительства с «внутренним документом» - решением СНБО по деятельности правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР 250 голосами высказалась за отставку В.ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины. В частности, за отставку проголосовали 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 0 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 0 – от Блока Литвина.