49 бютовцев пошли против воли фракции, остальные - в недоумении

Народный депутат, член фракции БЮТ Олег ЛЯШКО заявляет, что 49 депутатов от БЮТ проголосовали за отставку Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел вопреки решению фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам О.ЛЯШКО, на заседании фракции было принято решение не поддерживать отставку В.ОГРЫЗКО.

О.ЛЯШКО сообщил, что сразу после голосования выступил с инициативой о проведении заседания фракции, чтобы 49 народных депутатов объяснили, по каким причинам они голосовали за отставку В.ОГРЫЗКО.

«Во время голосования я видел реакцию многих депутатов. Им было не понятно, почему некоторые голосуют «за», - сказал он.

О.ЛЯШКО не исключил, что одним из последствий такого голосования может стать раскол в коалиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР 250 голосами “за” высказалась за отставку В.ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины. В частности, за отставку В.ОГРЫЗКО проголосовали 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 0 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 0 – от Блока Литвина.