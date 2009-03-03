Куницын: Янукович, Азаров и их помощники получили землю в Крыму

Председатель Севастопольской городской государственной администрации, лидер крымской организации партии «Единый Центр» Сергей КУНИЦЫН обвиняет городской совет Севастополя в выделении в прошлом году земли «верхушке» Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, в заявлении, размещенном сегодня на сайте горгосадминистрации, С.КУНИЦЫН заявляет, что «городской совет в прошлом году выделил земли ЯНУКОВИЧУ, АЗАРОВУ, их помощникам и советникам, «верхушке» Партии регионов».

«И на распоряжениях, по которым эта земля выделена, есть виза председателя горсовета Валерия САРАТОВА. И эти документы имеются у нас», - отметил председатель горгосадминистрации.

По его словам, «в отличие от горсовета, Севастопольская городская государственная администрация ни одного куска земли не продала. Мы не выделяли землю своим партийным лидерам, ни кому-то еще. У меня в Севастополе земли нет. А тут рождаются такие решения сессий горсовета, нас обвиняют в «воровстве земли».

Как добавил С.КУНИЦЫН, он «предупреждал лидеров Партии регионов, и местного их лидера - САРАТОВА: «на воре шапка горит». Не надо называть нас «ворами», если сами десятками, сотнями, тысячами гектаров своим партийным вождям землю «за три копейки» или бесплатно отдаете».

С.КУНИЦЫН предупредил, что «если вся эта история будет продолжаться и дальше, мы передадим в СМИ все подобные факты».

Как сообщал УНИАН, 28 февраля состоялась внеочередная сессия горсовета, обсудившая общественно-политическую ситуацию в Украине и Севастополе. В ходе сессии резкой критике, многочисленным обвинениям в «разбазаривании земли» была подвергнута горгосадминистрация.