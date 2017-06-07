Резниченко и Степанов – в лидерах самых ответственных руководителей регионов

Резниченко и Степанов – в лидерах рейтинга самых ответственных руководителей регионов

Издание «Слово и Дело» опубликовало рейтинг выполнения обещаний руководителями облгосадминистраций Украины.

Согласно данным рейтинга, наибольшую часть своих обещаний – 67% - выполнил глава Днепропетровской ОДА Валентин Резниченко, находящийся на должности чуть более 2 лет.

В пятерку самых ответственных руководителей регионов вошел глава Одесской ОГА Максим Степанов, находящийся на должности всего 5 месяцев. Его показатель выполнения обещаний составляет 50%.

Главы Черкасской и Сумской областей Юрий Ткаченко (3 года и 2 месяца на должности) и Николай Клочко (2 года и 6 месяцев на должности) сдержали 65% и 61% своих обещаний, заняв 2 и 3 места соответственно. Четвертое место среди самых ответственных председателей ОГА занял руководитель Закарпатской области Геннадий Москаль (почти 2 года на должности) – 55% выполненных обещаний.

Ранее председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко заявлял, что рост социально-экономических показателей Днепропетровщины является одним из реальных результатов процесса децентрализации в стране. «Мы реализуем инициативы Президента Петра Порошенко, касающиеся процессов децентрализации в государстве, демонстрируя на конкретных делах, насколько расширились возможности для местных общин», - отметил Валентин Резниченко.

Как сообщалось, 22 марта в Одессе председатель областной государственной администрации Максим Степанов представил Стратегический план действий на 2017-2019 годы, получивший название «Умный регион». В стратегическом плане председателя Одесской ОГА изложены основные стратегические цели и ожидаемые результаты его деятельности на должности на ближайшие 2 года.