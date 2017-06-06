Прекратить дружить по договору

Обсуждение предварительного решения Стокгольмского арбитража по газовому спору между Украиной и Россией, парламентская ругань вокруг необходимых реформ и другие важные и не очень дела Верховной Рады, отодвинули на дальний план одно интересное событие: в конце мая истек срок действия «Большого договора» о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

К сожалению, это вовсе не означает, что в наших «партнерских» отношениях поставлена точка. Проблема в том, что в самом документе сказано - соглашение автоматически продлевается на десять лет, если ни одна из сторон не объявит о непродлении договора.

В принципе, аннексия Россией украинского Крыма и агрессия РФ на Донбассе уже давно перечеркнули какие-либо договоренности между нашими странами, в частности, закрепляющие принципы уважения территориальной целостности. Санкции за это введены и пока об их отмене речь не идет.

Чтобы Международный суд ООН хотя бы принял иск по поводу нарушения пунктов российско-украинского договора о дружбе и партнерстве, нужно, чтобы и Россия, и Украина признали обязательность решений суда по такому иску

Но, с другой стороны, имея возможность заявить о денонсации этого договора, Украина ничего не делает в этом направлении.

Разговоры о необходимости разорвать «Большой договор», а также обсуждение механизмов, как и когда это необходимо было делать, ведутся в Украине с 2014 года. Наконец, в 2016 году в МИД Украины отметили, что расторгать соглашения не следует, поскольку этот документ позволяет Украине подать на Россию в суд за нарушение статьи о территориальной целостности. Впрочем, когда в начале 2017 года дело дошло до Международного суда ООН в Гааге, претензии, выдвигаемые Украиной к РФ, касались совсем других вопросов. Речь шла о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Этого следовало ожидать, поскольку, хотя «Большой договор», формально, подпадает под юрисдикцию Международного суда ООН, в нем написано, что, в случае каких-либо проблем, разрешение споров должно происходить на двустороннем уровне. Другими словами, чтобы Международный суд ООН хотя бы принял иск по поводу нарушения пунктов российско-украинского договора о дружбе и партнерстве, нужно, чтобы и Россия, и Украина признали обязательность решений суда по такому иску. Кроме того, за выполнением решения суда должен следить Совет безопасности ООН. Но, к сожалению, в этой организации Россия до сих пор имеет влияние через право вето…

Поэтому удивление вызывает тот факт, что, имея возможность применить к «Большому договору» не принцип денонсации, а принцип непродления, в связи с истечением срока действия документа, Украина этого не делает.

Хочется верить, что происходит это не по злому умыслу, а просто из-за забывчивости отечественных властьимущих. И на Печерских холмах никто всерьез не рассчитывает молча дождаться дня, когда все сроки, позволяющие прекратить пролонгацию «Большого договора», истекут. Учитывая, что предыдущее автоматическое продление этого документа происходило в конце 2008 года, вполне вероятно, что сделать соответствующее письменное заявление и уведомить Россию о прекращении «дружбы и партнерства» еще не поздно.

Татьяна Урбанская