Тимошенко хочет втрое урезать зарплату высоким чинам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует сокращение в три раза зарплаты для высокопоставленных должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующей инициативой Ю.ТИМОШЕНКО выступила сегодня на совещании по вопросам выплаты заработной платы на государственных предприятиях.

«Вместе с Верховной Радой, с большинством, вместе с Председателем Верховной Рады мы выйдем с инициативой, чтобы принять такое постановление – в три раза уменьшить высокопоставленным должностным лицам заработную плату», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также, по ее словам, фракция БЮТ в парламенте будет настаивать на включении в повестку дня пленарных заседаний вопроса об отмене льгот для депутатов. «Срочно, безотлагательно, буквально завтра, наша фракция будет настаивать на отмене льгот для депутатов», - добавила она.

Премьер-министр отметила, что в случае отказа включить этот вопрос в повестку дня фракция БЮТ будет блокировать трибуну ВР. «Наша фракция десятки раз заставляла ставить на голосование этот вопрос в зале ВР, но, к сожалению, кроме нашей фракции и нескольких депутатов из других фракций, никто не голосует. Сейчас мы будем каждый день требовать ставить вопрос об отмене льгот для народных депутатов, и если не будет набирать голосов, мы будем доводить до каждого человека, депутаты какой фракции не голосуют за полную отмену льгот, и тогда на следующий день будем блокировать трибуну и опять требовать отмены льгот для депутатов», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что государственный бюджет не имеет возможностей обслуживать «миллионные льготы для бедных депутатов».