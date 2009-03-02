Открытие пятой международной специализированной выставки «Мотобайк009»

4 марта в 12.00 в Международном выставочном центре (г. Киев, Броварской проспект, 15, третий павильон) состоится церемония официального открытия

пятой международной специализированной выставки мототехники и аксессуаров «Мотобайк009».

Один из главных мотофорумов страны - «Мотобайк009» будет проходить с 4 по 7 марта.

В программе выставки запланированы специализированные конференции, деловые встречи, презентации новейших конструкторских и дизайнерских разработок. Посетители выставки могут стать непосредственными участниками тест-драйвов.

В рамках выставки состоятся выступления специально приглашенных каскадеров из Великобритании - Extreme Globe Riders show.

Также запланирован стантрайдинг, мастерство в котором продемонстрируют спортсмены из Прибалтики.

В экспозиции выставки будут представлены стенды около 100 участников из Украины, Италии, Венгрии, Беларуси, Российской Федерации и Китая.

В частности, будут представлены современнейшие достижения ведущих мировых производителей мототехники – Ямаха, Дукати, Априлия, Кавасаки, КТМ и т.д.

В 2009 году территория экспозиции выставки составит около 6 тыс. кв. м.

Организаторы - компании International Exhibition Group Ukraine (IEG Ukraine) и «Мотоэкспо».

4-6 марта выставка будет работать с 12.00 до 19.00. В последний день работы выставки - 7 марта - до 18.00.

Вход на выставку по специальным приглашениям или по входным билетам (цена 20 грн).

Контактные телефоны: (044) 245-74-16, (044) 245-74-19.

Моб. тел. 8- 066-405-30-28