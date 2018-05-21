Вехи недели: второе дыхание Кравчука, ремонт в Совбезе и новая жизнь с понедельника

Первый президент учил жизни третьего. Виктор Ющенко сумел собрать за одним столом руководство страны и предложил начать антикризисную жизнь, лишенную привкуса предвыборной кампании. Слухи о кадровых перестановках в высших эшелонах власти не воплотились в реальность.

Виктору Ющенко, взявшему 23 февраля выходной, чтобы отпраздновать 55-летие в кругу семьи, на минувшей неделе пришлось несладко. Аксакал украинской политик, первый Президент Украины Леонид Кравчук сразу на нескольких телевизионных каналах публично пропесочил действующего главу государства и призвал досрочно уйти в отставку. Со стороны это напоминало выволочку, устроенную отцом сыну, хотя «политическим сыном» Леонида Макаровича Виктор Андреевич никогда не был. Скорее наоборот - Кравчук ранее не был замечен в поддержке Ющенко, зато реверансы в адрес Тимошенко отвешивал с социал-демократической убежденностью в собственной правоте. Поэтому одни политики поспешили объявить Леонида Кравчука «совестью нации», другие констатировали, что и он «влез под косу».

Не ожидавший, что у Леонида Макаровича откроется второе политическое дыхание, Виктор Ющенко попытался перевести диалог на личностный уровень, излишнего пиетета к предшественнику не демонстрируя. Получилось некрасиво и не очень убедительно, больше пользы принесло бы приглашение коллеги-президента на чай, чтобы поговорить о делах государственных. Но если от выпадов Кравчука отбиться можно, то настоятельные требования послов стран «Большой семерки» к украинской власти бороться с кризисом согласованными усилиями, Президент и премьер проигнорировать не смогли. В последнюю пятницу зимы за круглым столом у Президента собрались премьер, спикер, председатель правления Национального банка и представитель Партии регионов Николай Азаров, заменивший захворавшего Виктора Януковича.

Небольшое отступление – Владимир Стельмах, по всей видимости, продолжит руководить центральным банком страны, по крайней мере, еще год. Яростные атаки БЮТ на давнишнего соратника Ющенко к успеху не привели, и курс гривны и дальше останется в руках Владимира Семеновича. Не собирается покидать свое кресло и секретарь СНБО Раиса Богатырева, слухи об отставке которой были умело впрыснуты в информационное пространство. Наверное, чтобы продемонстрировать уверенность в непоколебимости позиций Раисы Васильевны, в Совбезе начали ремонт. Кстати – плохая примета. Зато Веру Нанивскую с поста ректора Академии государственного управления при президенте уволили, вдогонку наградив орденом «За заслуги». По всей видимости, Виктор Андреевич освободил место для кого-то из соратников.

После двухчасового совещания у Президента, во время которого Виктор Ющенко призвал отложить до 1 июля начало предвыборной кампании и вместе поработать в интересах страны, его участники были непривычно немногословными. Вряд ли они «переваривали» высказанные главой государства инициативы. Скорее, дело в другом: получение второго транша кредита МВФ как залога относительной стабильности сегодня на руку и власти, и оппозиции. Втягиваться в затяжную кампанию в условиях кризиса опрометчиво – деньги могут закончиться в самый неподходящий момент. Поэтому призрак кредита стал примиряющим и объединяющим разных представителей политической элиты. Конечно, Партия регионов по законам жанра может поиграть в непримиримую оппозицию, но для этого ей стоит представить собственную антикризисную программу. Пока же большинство экспертов не верят, что украинские политики «с понедельника» начнут новую жизнь – слишком часто слуги народа обманывали подобные ожидания.

По всей видимости, на некоторое время политическая борьба перейдет на муниципальный уровень. Например, Владимир Литвин и Юлия Тимошенко уже договорились попытаться изменить Конституцию, чтобы довести срок полномочий городских голов с нынешних 4 лет до 5. Впрочем, реализовать эту затею без участия регионалов вряд ли удастся, да и подоплека ее понятна – продемонстрировать мэрам, кто является их благодетелем, ведь выборы весной 2010 года могут смести многих. Виктор Ющенко предпочитает не мелочиться: глава его секретариата Виктор Балога анонсировал проведение в начале марта совещания относительно ситуации в Киеве. Интересно, доставят ли на ковер к президенту Леонида Черновецкого, поправляющего здоровье на берегах Мертвого моря? Без его присутствия разговор будет больше напоминать фарс, зато на самом Леониде Михайловиче постараются оторваться практически все политические силы, разве что кроме «Блока Черновецкого».

Евгений Магда