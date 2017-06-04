Порошенко поздравил премьера Мальты с победой на парламентских выборах

18:47, 04 июня 2017
Политика
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Мальта сейчас председательствует в ЕС.

/ фото president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко поздравил премьер-министра Мальты Джозефа Муската с победой на парламентских выборах.

«Искренние поздравления Премьер-министру Мальты Джозефу Мускату! Уверенная победа европейского политика и друга Украины!», - написал Порошенко в Twitter.

Как сообщают иностранные СМИ, сегодня Мускат заявил о победе на досрочных парламентских выборах, назначенных за обвинения в его адрес в коррупции.

Мальта сейчас председательствует в ЕС.

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Теги: #выборы на Мальте