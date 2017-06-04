Порошенко поздравил премьера Мальты с победой на парламентских выборах
18:47, 04 июня 2017Политика
808 0
Мальта сейчас председательствует в ЕС.
Порошенко поздравил Муската / фото president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко поздравил премьер-министра Мальты Джозефа Муската с победой на парламентских выборах.
«Искренние поздравления Премьер-министру Мальты Джозефу Мускату! Уверенная победа европейского политика и друга Украины!», - написал Порошенко в Twitter.
Искренние поздравления Премьер-министру Мальты Джозефу Мускату @JosephMuscat_JM! Уверенная победа европейского политика и друга Украины!— Петр Порошенко (@poroshenko) 4 июня 2017 г.
Как сообщают иностранные СМИ, сегодня Мускат заявил о победе на досрочных парламентских выборах, назначенных за обвинения в его адрес в коррупции.
Мальта сейчас председательствует в ЕС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter