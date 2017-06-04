Порошенко поздравил премьера Мальты с победой на парламентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко поздравил премьер-министра Мальты Джозефа Муската с победой на парламентских выборах.

«Искренние поздравления Премьер-министру Мальты Джозефу Мускату! Уверенная победа европейского политика и друга Украины!», - написал Порошенко в Twitter.

Искренние поздравления Премьер-министру Мальты Джозефу Мускату @JosephMuscat_JM! Уверенная победа европейского политика и друга Украины! — Петр Порошенко (@poroshenko) 4 июня 2017 г.

Как сообщают иностранные СМИ, сегодня Мускат заявил о победе на досрочных парламентских выборах, назначенных за обвинения в его адрес в коррупции.

Мальта сейчас председательствует в ЕС.